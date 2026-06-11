Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Εγκριση μελέτης για βελτίωση προσβασιμότητας στις παραλίες

Την αποδοχή και έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης ως προς τον προϋπολογισμό, για την "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας σε παραλίες του Δήμου Τριφυλίας", αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Eπίσης ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι του προγράμματος: "Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες του Υπουργείου Τουρισμού, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Υποέργο 6: Προσβάσιμες Παραλίες Δράση 16931Τουριστική Ανάπτυξη"».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 276.731 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμών που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κλπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τέσσερις παραλίες του Δήμου Τριφυλίας στις παραλίες Αγίας Κυριακής, Καρτέλας, Σάνι και Στομίου ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια αυτοκινούμενου τροχήλατου μηχανισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα 4 τεμάχια , φωτοβολταϊκό σύστημα 4 τεμάχια, προμήθεια πολυεστερικού διαδρόμου παραλίας προδιαγραφών για χρήση ΑμεΑ (πλάτους 1,50 m) 45 μέτρα, διάδρομος ξύλινος 284 μέτρα , αποδυτήρια παραλίας για ΑμεΑ 4 τεμάχια, χώροι σκίασης (επιφάνειας 6,50 τ.μ.) 1 τεμάχιο , προμήθεια πινακίδων σήμανσης 21 τεμάχια.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 24/06/2026 και ώρα 1 το μεσημέρι.

Κ.Μπ.