4 παιδικά βιβλία που αξίζει να μπουν στη βαλίτσα των διακοπών

Κάθε καλοκαίρι κρύβει τις δικές του ιστορίες. Αλλες τις ζούμε και άλλες τις ανακαλύπτουμε μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου.

Για τους μικρούς αναγνώστες, οι διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ήρωες, να ταξιδέψουν σε μαγικούς κόσμους και να κρατήσουν ζωντανή την αγάπη για το βιβλίο. Έτσι, κάθε ιστορία μετατρέπεται σε περιπέτεια, παιχνίδι και αφορμή για όμορφες συζητήσεις.

Από τις εκδόσεις "Γράφημα"



Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΠΕΡΔΕΨΙΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

Ελενα Τσιμώρη – Σοφία Ποργιαζίδου

Μια μελιτζάνα περιπλανιέται, απελπισμένη, μόνη της στο δάσος, ψάχνοντας να βρει το χαμένο της χρώμα! Άραγε θα τα καταφέρει; Τι θα συμβεί όταν θα συναντήσει το μαγικό σκουπόξυλο της Μάγισσας των Χρωμάτων; Η μάγισσα Μπερδεψίτα θα βρει τη λύση στο πρόβλημα της; Μια μικρή έμμετρη ιστορία για τα χρώματα και τις αναμείξεις τους! Ένα παραμύθι γεννημένο από την φαντασία των συγγραφέων, που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και γονείς που προσπαθούν να συμβάλλουν με παιγνιώδη τρόπο στην κατανόηση των χρωμάτων και των αναμείξεων τους.

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης ηλικίας (4-7 χρονών).

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΤΑΛΑΧΤΙΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ Σοφία Κουμαριανού

Mια φορά κι έναν καιρό, μέσα σ’ ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, η παράξενη πριγκίπισσα Σταλαχτίτα είχε τα πάντα: ομορφιά και λάμψη, δόξα και λουλούδια, φανταχτερά φορέματα και πολλά μαθήματα... Μια μέρα όμως, χωρίς καμία προειδοποίηση, κάτω από μια μικρή δόση αλαζονείας, έχασε ό,τι πιο σημαντικό: ένα αγαθό που δεν υπάρχει όμοιό του και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα και από τίποτα. Όπως όμως γίνεται και στη ζωή, τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται και τη σωτηρία της τελικά της τη χάρισε κάποιος που θα μπορούσε κάλλιστα να της γυρίσει την πλάτη.

Μια μικρή ιστορία που μας δείχνει πως αυτό που βλέπουν τα μάτια είναι διαφορετικό από αυτό που νιώθει η καρδιά και πως το να είσαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους δεν είναι κατάρα, μα ευλογία...

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΓΚΟ

Ελενα Λαζαρίδου

Τι είναι το διαφορετικό; Κάτι που δε μας μοιάζει; Κάτι που δε γνωρίζουμε; Κάτι που μας φοβίζει; Ή κάτι που αντιπαθούμε; Μερικές φορές είναι όλα αυτά μαζί! Και αυτό το ξέρει ο Σάγκο, μια ύαινα στην αφρικανική σαβάνα που μεγάλωσε κρύβοντας μέσα του ένα μυστικό. Ένα μυστικό που, αν το μάθουν τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης, ίσως τον βάλει σε κίνδυνο. Πόσο ακόμα όμως θα αντέξει να λέει ψέματα; Μια ιστορία για τη συμπερίληψη και την αποδοχή που οφείλουμε να δείχνουμε σε όλους τους ανθρώπους, είτε μας φαίνονται διαφορετικοί είτε όχι!

Προτεινόμενη ηλικία: 7 έως 9 ετών.

ΜΕΛΙΤΑ, Η ΤΕΜΠΕΛΟΥ

Αίγλη Γαντζούδη

Η «Μελίτα, η Τεμπελού» είναι μια ιστορία για όλα εκείνα τα παιδιά που ίσως κάποτε βαριούνται, που διστάζουν να ξεκινήσουν, που ονειροπολούν ή απλώς χρειάζονται τον χρόνο τους για να βρουν τον ρυθμό τους. Η λέξη «τεμπελού» στον τίτλο χρησιμοποιείται με χιουμοριστική και τρυφερή διάθεση, για να παρουσιάσει ένα πλάσμα διαφορετικό από τις «τυπικές» μέλισσες και να μας θυμίσει πως κάθε παιδί έχει τον δικό του δρόμο για να ανθίσει. Μέσα από τη μεταμόρφωση της Μελίτας, το παραμύθι μιλά για την αξία της προσπάθειας, αλλά και για τη σημασία του να δίνουμε χώρο και κατανόηση. Το παραμύθι δεν έχει σκοπό να στιγματίσει, αλλά να αγκαλιάσει με χιούμορ, ευαισθησία και ελπίδα.