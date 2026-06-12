Εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Τριφυλίας

Την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη γιορτάζει ο Δήμος Τριφυλίας διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Φιλιατρά.

Η αιμοδοσία γίνεται με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου,

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης για το συνάνθρωπο. «Να είσαι εκεί για τον άλλο. Δώσε αίμα. Μοιράσου τη ζωή» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη με πρωτοβουλία του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος. Είναι η ημερομηνία γέννησης του αυστριακού ιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930.

Κ.Μπ.