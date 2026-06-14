Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

Τέσσερις αιτήσεις δημοτών για αποζημιώσεις των οχημάτων τους από πτώσεις σε λακκούβες καλείτε να εξετάσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας και να πάρει απόφαση. Γεγονός που δείχνει και τη κατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή και ειδικά της Κυπαρισσίας.

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου στις 10 ώρα το πρωί, όπου επίσης θα συζητηθούν η εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του τουρνουά ποδοσφαίρου «8th Filiatra Summer Cup” στα Φιλιατρά. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση «Θερινού Αρχαιολογικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος». Αποδοχή δωρεάς στο 3ο δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση σκοπευτικών αγώνων στο Δημοτικό Σκοπευτήριο σε συνεργασία με τον Σκοπευτικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Καθορισμός των όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στη Τ.Κ. Στασιού (ισόγειο κατάστημα).

Κ.Μπ.