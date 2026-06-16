“Η Περιφέρεια έδωσε την άδεια χωροθέτησης”! - Αντίδραση του Δήμου Οιχαλίας για τη μονάδα βιοαερίου

Την έντονη αντίδραση και την επίθεση της δημοτικής αρχής Οιχαλίας κατά της περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου, προκαλεί η αποκάλυψη ότι για την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, έχει εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την οποία έχει υπογράψει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Τάσος Αδαμόπουλος.

Ο αντιπεριφερειάρχης με καταγωγή από την περιοχή που παρέστη στην ειδική συνεδρίαση – συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου, τοποθετήθηκε κατά της εγκατάστασης και ορίστηκε στην Επιτροπή Αγώνα, που συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση.

“Η αποσιώπηση αυτού του στοιχείου συνιστά σοβαρό ζήτημα διαφάνειας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο η περιφερειακή αρχή επέλεξε συνειδητά να αποκρύψει από την τοπική κοινωνία μια διοικητική πράξη, που αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην αδειοδοτική διαδικασία της συγκεκριμένης εγκατάστασης”, τονίζει η δημοτική αρχή. Κι επισημαίνει πως “δεν μπορεί η περιφερειακή αρχή να εμφανίζεται σήμερα ως υπερασπιστής των ανησυχιών της τοπικής κοινωνίας, όταν η ίδια έχει ήδη προβεί σε κρίσιμες διοικητικές ενέργειες που διευκολύνουν την υλοποίηση του έργου”.

Καλεί τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη “να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από την θέση του και να προχωρήσει σήμερα, άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της βεβαίωσης χωροθέτησης, που έχει εκδοθεί για την συγκεκριμένη μονάδα και φέρει τη δική του υπογραφή”.

Και δηλώνει πως “θα προβούμε άμεσα στην αναθεώρηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αποχώρηση των εκπροσώπων της περιφερειακής αρχής από την Επιτροπή Αγώνα, ώστε αυτή να λειτουργήσει με πλήρη ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Οιχαλίας”.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Οιχαλίας σημειώνει:

“Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται από τους πολίτες της Οιχαλίας. Η πρόσφατη ειδική συνεδρίαση για το ζήτημα της εγκατάστασης της μονάδας βιοαερίου στο επιχειρηματικό πάρκο Μελιγαλά ανέδειξε ένα σοβαρό ζήτημα πολιτικής και θεσμικής αξιοπιστίας της περιφερειακής αρχής Πελοποννήσου, την ώρα που οι κάτοικοι, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και οι φορείς του Δήμου Οιχαλίας ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της περιφερειακής αρχής και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος απέφυγε να αναφέρει ένα κρίσιμο και καθοριστικό γεγονός, ότι για την συγκεκριμένη μονάδα έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία φέρει την υπογραφή του ίδιου. Η αποσιώπηση αυτού του στοιχείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε τυχαία ούτε επουσιώδης. Αντίθετα συνιστά σοβαρό ζήτημα διαφάνειας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο η περιφερειακή αρχή επέλεξε συνειδητά να αποκρύψει από την τοπική κοινωνία μια διοικητική πράξη, που αποτελεί ουσιαστικό βήμα στην αδειοδοτική διαδικασία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Οι πολίτες της Οιχαλίας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν όλη την αλήθεια. Δεν μπορεί η περιφερειακή αρχή να εμφανίζεται σήμερα ως υπερασπιστής των ανησυχιών της τοπικής κοινωνίας, όταν η ίδια έχει ήδη προβεί σε κρίσιμες διοικητικές ενέργειες που διευκολύνουν την υλοποίηση του έργου. Η διγλωσσία, οι μισές αλήθειες και η απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών συνιστούν εμπαιγμό των κατοίκων και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Η τοπική κοινωνία απαιτεί καθαρές απαντήσεις και πολιτική συνέπεια. Όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες και όχι να αποκρύπτουν κρίσιμα στοιχεία, που επηρεάζουν το μέλλον του τόπου μας. Γι’ αυτό καλούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να αναλάβει τις ευθύνες που απορρέουν από την θέση του και να προχωρήσει σήμερα άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της βεβαίωσης χωροθέτησης, που έχει εκδοθεί για την συγκεκριμένη μονάδα και φέρει τη δική του υπογραφή. Δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να δηλώνεται στήριξη στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και από την άλλη να παραμένει σε ισχύ μια διοικητική πράξη που άνοιξε τον δρόμο για την προώθηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η πολιτική συνέπεια και ο σεβασμός προς τους κατοίκους απαιτούν συγκεκριμένες πράξεις και όχι επικοινωνιακές διαχειρίσεις, παράλληλα θεωρούμε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπής αγώνα θα επανεξεταστεί άμεσα. Δεν είναι θεσμικά ορθό να συμμετέχουν στην επιτροπή αγώνα εκπρόσωποι της περιφερειακής αρχής, οι οποίοι έχουν ήδη εμπλακεί στη διοικητική διαδικασία που αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση. Η συμμετοχή τους δημιουργεί αντικειμενικά ζητήματα αξιοπιστίας και σύγκρουση ρόλων. Δεν μπορεί κάποιος να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως μέλος μιας επιτροπής που αγωνίζεται ενάντια στην εγκατάσταση της μονάδας και ως εκπρόσωπος μίας αρχής που έχει ήδη υπογράψει και εκδώσει κρίσιμες διοικητικές πράξης για τη προώθησή της. Για τον λόγο αυτό θα προβούμε άμεσα στην αναθεώρηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την αποχώρηση των εκπροσώπων της περιφερειακής αρχής από την Επιτροπή Αγώνα, ώστε αυτή να λειτουργήσει με πλήρη ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Οιχαλίας. Δεν είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να δηλώνεται στήριξη στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και από την άλλη να παραμένει σε ισχύ μια διοικητική πράξη που άνοιξε τον δρόμο για την προώθηση της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η πολιτική συνέπεια και ο σεβασμός προς τους κατοίκους απαιτούν συγκεκριμένες πράξεις και όχι επικοινωνιακές διαχειρίσεις”.

“Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΗΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ”

Καταλήγοντας, η δημοτική αρχή δηλώνει ότι “η τοπική κοινωνία δεν ζητά δηλώσεις συμπαράστασης. Ζητά διαφάνεια, ειλικρίνεια και συγκεκριμένες ενέργειες. Ζητά την πλήρη ενημέρωση των πολιτών, την αποχώρηση της περιφερειακής αρχής από την Επιτροπή Αγώνα και την ανάληψη των πολιτικών ευθυνών που αναλογούν σε όσους υπέγραψαν και προώθησαν κρίσιμες διοικητικές πράξεις και όσους συμμετείχαν και στρουθοκαμήλιζαν στην Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 10/6/26. Οι κάτοικοι της Οιχαλίας δεν πρόκειται να αποδεχθούν τον εμπαιγμό. Απαιτούν σεβασμό, διαφάνεια και λογοδοσία. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και οι θεσμοί οφείλουν να υπηρετούν τους πολίτες και όχι να τους παραπλανούν”.