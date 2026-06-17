Χρήστος Σταματόπουλος: Ζητεί την παραίτηση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσηνίας

“Την κλοπή χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού που προορίζονταν για ύδρευση”, στην 7η επαρχιακή, στα όρια της Εύας, για να καταβρέχεται αμμοχάλικο, καταγγέλλει ο υποψήφιος δήμαρχος Μεσσήνης Χρήστος Σταματόπουλος.

Και καλεί τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσήνης, ειδικότερα της πλειοψηφίας να παραιτηθούν άμεσα, διότι η αδιαφορία τους βλάπτει οικονομικά την επιχείρηση”.

Ειδικότερα, ο κ. Σταματόπουλος, επικεφαλής της παράταξης “Συμμετοχικό Κίνημα Ενεργών Δημοτών Δήμου Μεσσήνης”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Από το Σάββατο 13-6-2026 έχω γνωστοποιήσει στους δημότες Μεσσήνης ότι με την ανοχή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ τουλάχιστον από ένα σημείο του αγωγού ύδρευσης που βρίσκεται στην 7η επαρχιακή οδό εντός των γεωγραφικών ορίων της τ.κ. Εύας επί ένα μήνα και μέχρι την κοινοποίηση, είχαν κλαπεί χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού που προορίζονταν για ύδρευση.

Το νερό το χρησιμοποιούσαν κατά παράβαση του κανονισμού ύδρευσης για να καταβρέχουν αμμοχάλικο, χωρίς να υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Και αυτά συνέβαιναν την ώρα που οι χιλιάδες κάτοικοι του Δήμου διαμαρτύρονται για τις υπέρογκες αυξήσεις στο πάγιο, και την ώρα που η ΔΕΥΑΜ οφείλει εκατομμύρια ευρώ, και την ώρα που αγρότες διακόπτουν τις παροχές, γιατί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος του νερού.

Καλώ τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ και ειδικότερα της πλειοψηφίας να παραιτηθούν άμεσα, διότι η αδιαφορία τους βλάπτει οικονομικά την επιχείρηση. Μία άλλη διοίκηση σίγουρα δεν θα είναι χειρότερη από αυτήν”.