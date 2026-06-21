Επιτροπή ελέγχου για ακαθάριστα οικόπεδα στην Τριφυλία

Τριμελής επιτροπή ελέγχου και εξέτασης καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας «Ακαθάριστα Οικόπεδα» συγκροτήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Την επιτροπή αποτελούν οι: Χαράλαμπος Κυριακόπουλος ΠΕ Γεωτεχνικών/Ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, Αριστέα Μαντζούνη ΤΕ Μηχανικών/Ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Ασπασία Γκόνη ΤΕ Μηχανικών/Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για: Την παραλαβή και εξέταση των καταγγελιών που διαβιβάζονται στον Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακαθάριστων οικοπέδων. Τη διενέργεια διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, όπου απαιτείται. Τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη παραβάσεων σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου και τη διαβίβασή της στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. Την εισήγηση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Την τήρηση αρχείου των καταγγελιών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Κ.Μπ.