Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας: 4η παράταση για το Κλειστό Προπονητήριο

“Οικονομικά το έργο βρίσκεται στο 65%, το τεχνικό αντικείμενο είναι πολύ πιο υψηλό”, ανέφερε ο επιβλέπων μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κώστας Παπουτσής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη.

Εκτίμησε ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί, υποστηρίζοντας πως “το πιο σημαντικό είναι να φτιάξουμε το δάπεδο, ξύλινο για τον αγωνιστικό χώρο και βιομηχανικό για τον περιβάλλοντα”.

Οσον αφορά τον χαρακτηρισμό του Προπονητηρίου ως ειδικό τεχνικό έργο, που έθεσε ο κ. Τζαμουράνης, αναφέρθηκε στις διαφοροποιήσεις της αρχικής τεχνικής μελέτης, στο θέμα με την πυροβαφή και στη γειτνίαση με χώρους αποδυτηρίων στην κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου. Παραδέχθηκε, ωστόσο, εμμέσως ότι σχετίζεται και με την αναγκαιότητα έγκρισης της νέας παράτασης, υποστηρίζοντας πως είναι πιο σφιχτός πλέον ο νόμος για τις παρατάσεις.

Ο κ. Παπουτσής είπε ότι το θέμα της γειτνίασης με τη κερκίδα του Σταδίου “θεραπεύεται” με μια στοά, για να δημιουργηθεί λειτουργική εικόνα, από την οποία θα μπορεί να περάσει και πυροσβεστικό όχημα και ασθενοφόρο. Ενημέρωσε, ακόμα, ότι θα φτιαχθεί άλλη είσοδος για το Προπονητήριο, για να έχει αυτόνομη λειτουργία σε σχέση με το Στάδιο και το Κλειστό.

Επιπλέον, δήλωσε ευτυχής που θα ολοκληρωθεί το Προπονητήριο, επισημαίνοντας ότι είναι έργο που καθυστέρησε 10 – 15 χρόνια.

Ο κ. Τζαμουράνης παρατήρησε πως “τράβηξε πάρα πολύ το έργο, έπρεπε να το έχει νωρίτερα η πόλη”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε ότι “το έργο θα κοστίσει συνολικά 1.280.000 ευρώ, από τα οποία τα 740.000 θα διατεθούν από δημοτικούς πόρους. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό το θεωρούμε”.

Τέλος, αναφερόμενος και στα έργα αναβάθμισης του Σταδίου για την ΠΑΕ Καλαμάτα, ο κ. Παπουτσής σημείωσε ότι “πρέπει να αναβαθμιστεί και διοικητικά το Στάδιο, να έχει το προσωπικό που πρέπει”.

Γ.Σ.