Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος υποδέχεται τους βετεράνους του ΠΑΟΚ

Αναλυτικά, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος διοργανώνει στις 26 και 27 Ιουνίου μια ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Μικτής Παλαιμάχων Πυλίας και των Βετεράνων του ΠΑΟΚ,

φιλοξενώντας στην έδρα του Ακρίτα Κορώνης, στην Κορώνη προσωπικότητες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με σημαντικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που προάγει τις αξίες της ευγενούς άμιλλας της συνεργασίας, της αθλητικής παιδείας και της κοινωνικής συνοχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον Δήμο ως τόπο φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων.

Το διήμερο εκδηλώσεων πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντώνη Μαυρέα, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και αντιπροέδρου του Συμβουλίου Βετεράνων του ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ακρίτα Κορώνης και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία και συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της περιοχής μέσα από δράσεις υψηλού συμβολισμού και ιδιαίτερης αξίας.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, με την τιμητική βράβευση του Νίκου Τσώνη, προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Φοινικούντας και παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, για τη διαχρονική προσφορά του στον αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο “Ελενα” στη Φοινικούντα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στην έδρα του Ακρίτα, στο γήπεδο της Κορώνης, θα διεξαχθεί ο μεγάλος φιλικός αγώνας μεταξύ της Μικτής Παλαιμάχων Πυλίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος και των Βετεράνων του ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των φίλων του αθλητισμού.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ, στον μόλο του λιμανιού της Κορώνης, όπου ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος και η διοίκηση του Ακρίτα Κορώνης θα τιμήσουν τους συμμετέχοντες με αναμνηστικές απονομές, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Δήμος προσκαλεί όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η οποία συνδέει το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύει τον σπουδαίο κοινωνικό ρόλο του ποδοσφαίρου.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας σημειώνει:

“Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στον Δήμο Πύλου-Νέστορος τους Βετεράνους του ΠΑΟΚ και όλους τους συμμετέχοντες σε μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση, που αναδεικνύει τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και της κοινωνικής προσφοράς. Η παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Κορώνη αποτελεί τιμή για τον τόπο μας και ταυτόχρονα μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους που υπηρέτησαν το άθλημα με ήθος, συνέπεια και αγωνιστικό πάθος. Ο Δήμος μας στηρίζει έμπρακτα δράσεις που ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες, προβάλλουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τον πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της περιοχής μας. Καλούμε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και της φιλίας”.