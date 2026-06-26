Ανησυχία για το μέλλον της βιβλιοθήκης στα Φιλιατρά

Έντονη ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί στην Τριφυλία και ειδικά στα Φιλιατρά για το μέλλον της παιδικής βιβλιοθήκης παραρτήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, που λειτουργεί και στεγάζεται τα τελευταία χρόνια στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών.

Η ανησυχία είναι εύλογη μετά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μην εγκριθεί απόσπαση εκπαιδευτικού για το παράρτημα Τριφυλίας. Ήδη χθες αρκετοί γονείς και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη εκφράζοντας την αγωνία για το μέλλον της Βιβλιοθήκης. Μιας βιβλιοθήκης που έχει αποτελέσει ισχυρό πυρήνα πολιτισμού και σημείο αναφοράς με πλούσιες δραστηριότητες αλλά και δράσεις στην τοπική κοινωνία. Πληθώρα μαθητών την έχουν επισκεφθεί και έχουν έρθει πιο κοντά στο βιβλίο.

Για τις εξελίξεις αυτές σχετική ανακοίνωση υπήρξε από την πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός», Μαίρη Γκότση, καθώς ο Σύλλογος τη φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του και καλύπτει λειτουργικά έξοδα της.

Αναλυτικά η κ. Γκότση αναφέρει: «Να μην σιγήσει η παιδική βιβλιοθήκη Τριφυλίας.

Με ιδιαίτερη έκπληξη και βαθιά ανησυχία , πληροφορηθήκαμε την πρόθεση παύσης λειτουργίας της Παιδικής Βιβλιοθήκης Τριφυλίας, Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, που στεγάζεται στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών.

Η είδηση αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς η βιβλιοθήκη δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο φιλοξενίας βιβλίων, αλλά έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και

δημιουργικής έκφρασης για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες σε ολόκληρη την Τριφυλία.

Επί τρεισήμισι χρόνια αναπτύχθηκε ένα έργο με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέσα από καινοτόμες δράσεις φιλαναγνωσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, λέσχες ανάγνωσης, συνεργασίες με σχολεία, συλλόγους και φορείς, καθώς και πλήθος πολιτιστικών πρωτοβουλιών, το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας κατάφερε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή και να γίνει γνωστό σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στην αποσπασμένη εκπαιδευτικό Γαρυφαλλιά Τεριζάκη, η οποία με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια, όραμα και αφοσίωση συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη αυτού του ξεχωριστού θεσμού. Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί από την τοπική κοινωνία, τους φορείς, τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στις δράσεις της βιβλιοθήκης. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις γνώσεις, την εμπειρία και την αγάπη της για το βιβλίο και τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του πολύτιμου έργου.

Ως Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο ΠΥΡΣΟΣ», αισθανόμαστε την υποχρέωση να υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία της βιβλιοθήκης στηρίχθηκε σε μια ουσιαστική συνεργασία, η οποία αποτυπώθηκε και μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, με στόχο την ανάπτυξη βιβλιοθηκών στη Μεσσηνία, τη διάδοση του βιβλίου και την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

Παράλληλα, ο Σύλλογός μας παραχώρησε τον χώρο στέγασης της βιβλιοθήκης στο Φουρναράκειο και, επί τρεισήμισι χρόνια, ανέλαβε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης την κάλυψη σημαντικού μέρους των λειτουργικών αναγκών της. Τα έξοδα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, καθαριότητας και αναλωσίμων καλύπτονταν με μέριμνα του ΠΥΡΣΟΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξής μας προς ένα εγχείρημα που θεωρούμε πολύτιμο για τα παιδιά και την κοινωνία της Τριφυλίας.

Η στήριξη αυτή δεν υπήρξε απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια συνειδητή επένδυση στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στο μέλλον του τόπου μας. Σήμερα, πέρα από την ανησυχία για τη διακοπή της λειτουργίας της βιβλιοθήκης, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αφορούν παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς της περιοχής. Η ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του Παραρτήματος Τριφυλίας θα οδηγήσει τον Μορφωτικό Σύλλογο Φιλιατρών " Ο ΠΥΡΣΟΣ " αναπόφευκτα στη διακοπή ή στην ακύρωση έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στερώντας από την τοπική κοινωνία πολύτιμες ευκαιρίες πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης.

Πιστεύουμε ότι η Τριφυλία, ένας Δήμος με χιλιάδες κατοίκους, δεκάδες σχολικές μονάδες και έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, έχει ανάγκη από μια ισχυρή δημόσια παιδική βιβλιοθήκη που θα συνεχίσει να υπηρετεί το βιβλίο, τον πολιτισμό και κυρίως τα παιδιά.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε όλους τους φορείς της περιοχής, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε ενεργό πολίτη να στηρίξουν την προσπάθεια διατήρησης και ενίσχυσης της Παιδικής Βιβλιοθήκης Τριφυλίας.

Παράλληλα, απευθύνουμε θερμή αλλά και ουσιαστική έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να επανεξετάσει το ζήτημα, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί, τα προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία του Παραρτήματος Τριφυλίας.

Ζητούμε να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή, ώστε να μη διακοπεί μια επιτυχημένη και αναγνωρισμένη προσπάθεια που έχει ήδη αποδείξει την αξία της και να διασφαλιστεί η συνέχιση του έργου του Παραρτήματος Τριφυλίας προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας.

Η επένδυση στο βιβλίο, στη γνώση και στα παιδιά δεν αποτελεί δαπάνη αλλά επένδυση στο μέλλον. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας αποτελεί αναγκαιότητα για τον τόπο μας.

Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η απαραίτητη μέριμνα ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της βιβλιοθήκης και να διαφυλαχθεί ένα έργο που ανήκει στα παιδιά, στις οικογένειες και στο μέλλον της Τριφυλίας».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Επίσης χθες ξεκίνησε συλλογή υπογραφών από πολίτες της περιοχής σε επιστολή τους προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Τμήμα Α’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ειδικότερα αναφέρεται: «Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σημαντικό ζήτημα που έχει ανακύψει: η Βιβλιοθήκη της Τριφυλίας κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Πρόκειται για το Παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, το οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτελεί φορέα πολιτισμού για την τοπική κοινωνία και κυρίως για τα παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων. Με την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων των αποσπάσεων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ενισχύεται με μόνο δύο υπαλλήλους για τη λειτουργία της χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, ώστε να στελεχωθεί το Παράρτημα Τριφυλίας.

Διατρανώνουμε δημόσια την ένστασή μας σ’ αυτή την αρνητική εξέλιξη, επιθυμώντας άμεσα την συνέχιση της στελέχωσης του Παραρτήματος Τριφυλίας με δυο εργαζομένους, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Μέχρι στιγμής η Βιβλιοθήκη έχει πάνω 500 εγγεγραμμένα μέλη και την έχουν επισκεφτεί 500 σχολεία από όλες τις γύρω περιοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 3.000 μαθητές. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί εκδηλώσεις, φεστιβάλ, παρουσιάσεις βιβλίων, διαδραστικά εργαστήρια καθώς και συνεργασίες με βιβλιοθήκες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Επιπλέον, υπήρχαν τα εβδομαδιαία εργαστήρια που προσέλκυαν σε σταθερή βάση παιδιά όλων των ηλικιών. Επιπροσθέτως, η υπεύθυνη του παραρτήματος, Γαρυφαλιά Τεριζάκη, έχει συμμετάσχει σε ημερίδες, σε ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ευρωπαϊκά προγράμματα Ευρωπαικό πρόγραμμα The Europe Challenge με πρόταση για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας 2025-6, συμμετοχή σε Ημερίδα που οργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη για παιδιά της Ουκρανίας 2026) παρουσιάζοντας το έργο της βιβλιοθήκης και της θετικής ανταπόκρισής της από την τοπική κοινωνία. Τέλος, στο σύντομο διάστημα λειτουργίας της έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις (Κυκλος ελληνικού παιδικού βιβλίου , βραβείο IBBY για την προώθηση της φιλαναγνωσίας 2024, Βραβείο Εικαστικού έργου στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό οργανισμό που οργανώθηκε από το Οpus, ΜΟΜΑ week in Greece 2026.).

Συμπερασματικά, η Βιβλιοθήκη Τριφυλίας είναι μια κοιτίδα πολιτισμού, ένα δώρο για όλα τα παιδιά του τόπου μας και πάνω απ’ όλα είναι ενεργή με δράσεις, βιβλία και προσωπική προσπάθεια από την εκπαιδευτικό που τη στελεχώνει. Θεωρείται πρότυπο και έχει γίνει πόλος έλξης πολλών σχολείων αλλά και παραθεριστών. Οι βιβλιοθήκες δε φιλοξενούν μόνο βιβλία. Φιλοξενούν ανθρώπους, στιγμές, αναμνήσεις, γνώση και αποτελούν σπουδαία επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Ζητάμε άμεσα: Την έγκριση απόσπασης προσωπικού για τη Βιβλιοθήκη Τριφυλίας. Τη συνέχιση λειτουργίας της χωρίς διακοπή. Την αναγνώριση του έργου που έχει γίνει και της αξίας του για την τοπική κοινωνία.

Η Τριφυλία αξίζει τη Βιβλιοθήκη της! Ελπίζουμε στις άμεσες ενέργειές σας».

Για το θέμα τοποθετήθηκε μέσα από τη σελίδα του Παραστήματος Τριφυλίας της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στο Facebook η Διευθύντρια της ΔΗΚΕΒΙΚ Μάγδα Σουλιώτη αναφέροντας: «Τις τελευταίες ώρες διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες το παράρτημα της Βιβλιοθήκης στην Τριφυλία πρόκειται να κλείσει για τρία χρόνια. Η πληροφορία αυτή είναι αυθαίρετη και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου και ήδη από την πρώτη στιγμή η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Εφορευτικό Συμβούλιο, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας την επανεξέταση του ζητήματος. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει λύση πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί ισχυρισμούς περί κλεισίματος του παραρτήματος για τρία χρόνια.

Κατανοούμε την αγωνία και το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, τα οποία μας τιμούν. Ωστόσο, παρακαλούμε όλους να αποφεύγουν τη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, καθώς αυτά δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία και δεν συμβάλλουν στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για κάθε επίσημη εξέλιξη θα υπάρχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας».

Κ.Μπ.