Δήμος Καλαμάτας: Αυστηρή προειδοποίηση για παράνομη αφισοκόλληση

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει την αφισορύπανση και να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται, μέχρι και πρόστιμο 500 ευρώ, σε αυτούς που θα παρανομήσουν.

Αυτό τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Παπαδάκης, σε δηλώσεις του, θέλοντας να ενημερώσει έγκαιρα πολιτικά κόμματα, φορείς και συλλόγους.

“Η παράνομη αφισοκόλληση επιφέρει αισθητική και περιβαλλοντική ρύπανση κι εγκυμονεί κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων”, είπε ο κ. Παπαδάκης και σημείωσε: “Η Δημοτική Αστυνομία εφαρμόζει αυτά που προβλέπονται, μεταξύ των οποίων και πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Υπάρχουν μεταλλικά πλαίσια του Δήμου στην πόλη, για την προβολή πολιτικών κομμάτων και φορέων και είναι δωρεάν. Είναι σε 5 σημεία: στην αρχή της Κεντρικής Αγοράς, στη Νέδοντος απέναντι από την πλατεία Οθωνος, στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, στην οδό Κρήτης (μπροστά από το ΑΒ) και στο δυτικό πεζοδρόμιο της Αριστομένους (μπροστά από το ΔΗΠΕΘΕΚ), που έχει αφαιρεθεί, αλλά θα τοποθετηθεί ξανά.

Ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι “οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 27213 60750, για να ενημερωθούν για τα σημεία προβολής”.

Παρατήρησε πως “δεν γίνεται σε μια πόλη καθαρή, που αποτελεί τουριστικό προορισμό, που έχουμε απομακρύνει 210 εγκαταλελειμμένα οχήματα, να δεχόμαστε την αφισορύπανση”.

Παρακάλεσε τους ενδιαφερόμενους να εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με την χρήση πινακίδων πληροφόρησης και κατέληξε: “Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε έγκαιρα και να αποτρέψουμε την αφισορύπανση. Θα εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται, χωρίς καμία εξαίρεση”.

Γ.Σ.