Το νερό στη βρύση δεν φτάνει εύκολα

Η χρηματοδότηση με 5,6 εκ. ευρώ της αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τον Άγιο Φλώρο για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής. Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, τα σημαντικά έργα υποδομής είναι αυτά που δεν φαίνονται. Σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της και η λειψυδρία δεν είναι απλά ένας φόβος αλλά μια πραγματική απειλή, το να προωθούνται έργα στον τομέα της αξιοποίησης των νερών είναι πρόβλεψη επιβίωσης για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Η αξιοποίηση των νερών του Αγίου Φλώρου είναι ένα ζήτημα που συζητείται χρόνια, αλλά δεν προχωρά με τον ρυθμό που επιβάλλουν οι ανάγκες. Είναι θετικό που χρηματοδοτείται το έργο που αφορά τη Μεσσήνη, και μένει να βρεθεί αντίστοιχο πλαίσιο και για την Καλαμάτα, η οποία –όπως είναι γνωστό– εκπονεί σχετική μελέτη για να συνδέσει το νερό της πηγής με το δίκτυό της στο Πήδημα. Η κάλυψη των αυξημένων αναγκών για ύδρευση, σε συνδυασμό με τη μείωση των ποσοτήτων στις πηγές, έχει ζωτικό χαρακτήρα για την περιοχή.

Το πρόβλημα είναι η ολοκλήρωση των σχετικών έργων. Η δραματική εμπειρία της κατασκευής του αγωγού Φ800 από το Πήδημα στην Καλαμάτα δείχνει ότι δεν αρκεί η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, απαιτούνται και άλλα πράγματα μέχρι να φτάσει το νερό στη βρύση του καταναλωτή. Για να μην φτάσουμε λοιπόν ξανά στις κωμικοτραγικές καταστάσεις να ψάχνουμε καράβια και σωλήνες και να πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα για την επανεκκίνηση του έργου με άγνωστο το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, απαιτείται σωστός σχεδιασμός και αυστηρή τήρηση των κανόνων στη φάση κατασκευής.

Η εμπειρία με τον αγωγό Φ800 θα πρέπει να αποτελέσει χρήσιμο μάθημα για το μέλλον. Η υπόθεση βέβαια με το συγκεκριμένο έργο δεν έχει ακόμα τελειώσει και χρειάζεται να ασκηθεί η μέγιστη πίεση για να φτάσει ο αγωγός το συντομότερο δυνατό στην Καλαμάτα. Ο χρόνος που έχει χαθεί προφανώς και δεν μπορεί να καλυφθεί, μπορεί όμως να μην χαθεί άλλος. Το δημόσιο με ευκολία πληρώνει αποζημιώσεις για δικές του παραλείψεις και καθυστερήσεις είναι καιρός να ασκήσει και από τη δική του μεριά τη μέγιστη πίεση για την ολοκλήρωση ενός έργου που αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την οικονομία της περιοχής.

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