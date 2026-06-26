Συνάντηση ΟΕΒΕΣ με τη δήμαρχο Οιχαλίας

Τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που προωθούνται στον Δήμο Οιχαλίας, με έμφαση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας (ΟΕΒΕΣ) με τη δήμαρχο Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί η ΟΕΒΕΣ στους δήμους της Μεσσηνίας ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της το 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας παρουσίασε το πρόγραμμα των επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας, καθώς και τους στόχους της πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της ιστορίας της τοπικής επιχειρηματικότητας και της συμβολής της στην ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Από την πλευρά της, η δήμαρχος ενημέρωσε για τις σημαντικές επενδύσεις και παρεμβάσεις που δρομολογούνται μέσω του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να δημιουργήσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σχέδια αποκατάστασης και αξιοποίησης της οικίας της Maria Callas, καθώς και του ιστορικού συγκροτήματος «Μπεζεστένι» στον Μελιγαλά, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από νέες χρήσεις και δραστηριότητες.

Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της περιφέρειας, η αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας και η δημιουργία ευκαιριών για την επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, ώστε να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.