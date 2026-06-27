Ξεκινά και το δεύτερο έργο στο Δημοτικό Στάδιο

Ηρθε η απόφαση έγκρισης δημοπράτησης από το υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, των εργασιών αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ποσού 1 εκ. ευρώ που θα υλοποιήσει ο Δήμος με εργολαβία του, ώστε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Στάδιο ως έδρα, για τους αγώνες της στη Super league.

Πρόκειται για την απόφαση που είχε καθυστερήσει αδικαιολόγητα, όπως είχε επισημάνει ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος με πρόσφατη δήλωσή του.

Ετσι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας αναμένεται να αποδεχθεί την απόφασης ένταξης του έργου λειτουργικής αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου στο ΤΠΑ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1 εκ. ευρώ και να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο για τις

περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η εργολαβία αυτή του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προστεθεί στις δύο που υλοποιεί για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου με συνολικό ποσό 2,5 εκ. ευρώ.

Στη συζήτηση του θέματος για την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατασκευής Προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου, κ. Βασιλόπουλος είπε ότι το Δημοτικό Στάδιο αλλάζει κι έκανε λόγο για έργα συνολικού ύψους 3,5 εκ. ευρώ, μαζί με τα 2,5 εκ. από τις δύο εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχουν ξεκινήσει για την αναβάθμιση του Σταδίου και την φιλοξενία της “Μαύρης Θύελλας” στη Superleague.

Στην απόφαση του υπουργείου σημειώνεται ότι “το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την συντήρησης – επισκευής υφιστάμενων υποδομών, καθώς και εργασιών αναβάθμισης, για την κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague.Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων φθορών είναι κυρίως η αποκατάσταση των φερόντων στοιχείων και η υγρομόνωση των κερκίδων. Επιπλέον για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου θα υλοποιηθούν εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στα αποδυτήρια και στους λοιπούς χώρους, καθώς και χωροθέτηση και καθορισμός των χρήσεων στους εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν: 1. Εργασίες εξωτερικών χώρων κερκίδων που αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων θεατών, εσωτερικές επισκευές και διαμόρφωση βόρειας και νότιας κερκίδας, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εργασίες τοιχοποιίας, ψευδοροφών, περίφραξης, χρωματισμών και διαχείρισης αεεκ (απόβλητα εκσκαφών). 2. Παρεμβάσεις η/μ εργασιών που αφορούν υποσταθμό (οικίσκος) μέσης τάσης, ηλεκτρικούς πίνακες, pillar με εξωτερικό φις, σχάρες καλωδίων, διακόπτες – ρευματοδότες και τρίγωνο γείωσης από ηλεκτρόδια copperweld. 3. Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 4. Παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου με συνθετικό χλοοτάπητα. 5 Κατασκευή δικτύου άρδευσης πρασίνου περιβάλλοντα χώρου”.