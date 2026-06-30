Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Ενταση για τη μελέτη της Μικρής Μαντίνειας 

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για την έγκριση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Αποτύπωση Ακτών Μικρής Μαντίνειας».

Το θέμα τελικά αναβλήθηκε, καθώς, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, η συνοδευτική εισήγηση διαβιβάστηκε στα μέλη της Επιτροπής περίπου μισή ώρα πριν από την έναρξή της, με αποτέλεσμα να ζητηθεί χρόνος για τη μελέτη των εγγράφων.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ζητείτο η έγκριση και παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης, η οποία είχε κατατεθεί στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας. Η εισήγηση συνοδευόταν από τη σύμβαση και την από 02-06-2026 βεβαίωση – τεχνική έκθεση της επιβλέπουσας για την πληρότητα των παραδοτέων και την εφαρμογή προδιαγραφών και κανονισμών.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την τοπογραφική αποτύπωση τμήματος των ακτών της Μικρής Μαντίνειας, από το λιμανάκι «Κωνσταντινέα» έως την οδό Θεοδώρου Σερεμετάκη, βόρεια του ξενοδοχείου «Ακτή Ταΰγετος», με μήκος αποτύπωσης 1.700 μέτρων και πλάτος 70 μέτρων. Η σύμβαση υπεγράφη στις 13 Μαρτίου 2026, με συμβατική προθεσμία περαίωσης δύο μηνών, ενώ η παράδοση των παραδοτέων ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός έθεσε ζήτημα εμπειρίας της υπογράφουσας την εισήγηση, σε σχέση με το αντικείμενο που πραγματεύεται η υπόθεση. Από την πλευρά της, η διευθύντρια της Πολεοδομίας Σταυρούλα Αγρίου απάντησε ότι πρόκειται για επιστημονικές εργασίες που δεν υπόκεινται σε διαβούλευση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σχετική αποτύπωση – μελέτη, όφειλε να έχει γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία.

Η κα. Αγρίου ανέφερε ότι πρόκειται για μία υπόθεση που «σέρνεται» εδώ και περίπου 20 χρόνια, τονίζοντας ότι οι πολίτες δικαιολογημένα έχουν φτάσει σε σημείο αγανάκτησης. Όπως είπε, πολίτες υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών και αποστέλλουν εξώδικα στην υπηρεσία, προκειμένου να οικοδομήσουν ακόμη και σε περιοχές που, βάσει του σχεδίου πόλης, προβλέπεται να αποτελέσουν δρόμους, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και σχολεία.

Η ίδια στάθηκε και σε ζητήματα που έχουν προκύψει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφέροντας ενδεικτικά την ανάγκη εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Βέργας. Παράλληλα, υπογράμμισε το πρόβλημα του καθορισμού αιγιαλού και παραλίας στο παραλιακό μέτωπο της Μαντίνειας, χαρακτηρίζοντάς το προϋπόθεση για να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ιδίως στο παράκτιο μέτωπο.

Στη συνέχεια, η διευθύντρια της Πολεοδομίας αναφέρθηκε στο ιστορικό της αλληλογραφίας με το αρμόδιο υπουργείο από το 2014, καθώς και σε σειρά διορθώσεων που, όπως είπε, έχουν ζητηθεί. Ανέφερε ακόμη ότι από τις αρχές του 2024 υπάρχει επικοινωνία με την Κτηματική Υπηρεσία σχετικά με τη μελέτη ολοκλήρωσης της πολεοδομικής μελέτης και τη σύνταξη μελέτης πράξης εφαρμογής, ζητώντας ο Δήμος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θέλει το υπουργείο.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Χανδρινός, κάνοντας λόγο για «παράσταση» της διευθύντριας της Πολεοδομίας με «μισά έγγραφα». Ο ίδιος, υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα θα έπρεπε να έχουν κατατεθεί στο σύνολό τους, ενώ αμφισβήτησε την πληρότητα του φακέλου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επιβεβαίωσε ότι από το 2024 ο Δήμος ζητούσε από την Κτηματική Υπηρεσία να προχωρήσει στην τοπογραφική αποτύπωση, έχοντας απευθύνει, όπως ανέφερε, αρκετές οχλήσεις. Πρόσθεσε ότι, λόγω της μη ανταπόκρισης, ο Δήμος έφτασε τελικά στο σημείο να αναθέσει τη σχετική εργασία σε εξωτερικό συνεργάτη.

Από την πλευρά της, η κα. Αγρίου μετέφερε τοποθετήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα, σύμφωνα με τις οποίες, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού, η υπηρεσία δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε τέτοιου είδους εργασίες. Όπως ανέφερε ωστόσο, ο Δήμος είχε απαντήσει ότι μπορούσε να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ο κ. Χανδρινός παρενέβη εκ νέου, αναφέροντας ότι έχει στη διάθεσή του 20 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας προς την Πολεοδομία, στα οποία, όπως υποστήριξε, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται καμία επαναχάραξη αιγιαλού και παραλίας. Έθεσε μάλιστα ερώτημα προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας αν γνωρίζει τα έγγραφα αυτά ή αν τα αποκρύπτει σκοπίμως, κάνοντας αναφορά και σε σχετικά έγγραφα του ΥΠΕΝ. Ο ίδιος μίλησε για «σκοτεινά κίνητρα», συνδέοντας το θέμα και με την αγανάκτηση πολιτών για το Ασπρόχωμα, ενώ έκανε λόγο για παρανομία της Πολεοδομίας σε σχέση με τη Βέργα και για ζήτημα αυθαίρετης μεταφοράς αιγιαλού. Παράλληλα, άφησε αιχμές για «σκοτεινά μίτινγκ» τα απογεύματα.

Η κα. Αγρίου αντέδρασε έντονα στις αναφορές αυτές, τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκρύψει έγγραφα. Σημείωσε ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών στοιχείων και ζήτησε να ανακληθούν οι χαρακτηρισμοί που ακούστηκαν προς το πρόσωπό της, προειδοποιώντας ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με παρεμβάσεις και άλλων μελών της Επιτροπής, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος Καλαμάτας να διακόψει τη συνεδρίαση για 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι αιχμές συνεχίστηκαν, ενώ ακούστηκε και η επισήμανση από τον κ. Χανδρινό για μπάνια στην παραλία... εν ώρα εργασίας.

Απέναντι στις καταγγελίες του δημοτικού του συμβούλου πάντως, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης τον προέτρεψε, εφόσον έχει στοιχεία για οποιονδήποτε, να τα καταγγείλει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε ότι θα πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα μέλη της Επιτροπής ώστε να διαβάσουν τις μελέτες και τα συνοδευτικά έγγραφα. Κατόπιν αυτού, το θέμα αναβλήθηκε και αναμένεται να επανέλθει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Τ.Αν.