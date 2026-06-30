Με διαφωνίες στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εως 30.000 ευρώ για προβολή εκδηλώσεων το 2026

Η εισήγηση αφορά την κάλυψη δράσεων επικοινωνίας για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι και τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το ποσό κατανέμεται σε 20.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Καλοκαιριού και 10.000 ευρώ για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με την προβολή να περιλαμβάνει έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, καθώς και υπηρεσίες διαφημιστικού γραφείου.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης χαρακτήρισε τη δαπάνη υπερβολική και μη αποδοτική, εκτιμώντας πως για τις σχετικές υπηρεσίες θα απαιτηθούν επιπλέον περίπου 3.000 ευρώ σε διαφημιστικό γραφείο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει από τον Δήμο, χωρίς την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός σημείωσε ότι το συγκεκριμένο σκέλος συνδέεται με αρμοδιότητες της «Φάρις», εκτιμώντας πως η κοινωφελής επιχείρηση, βάσει και της χρηματοδότησης που λαμβάνει, θα έπρεπε να έχει ρόλο στην προβολή των εκδηλώσεων.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας υπογράμμισε ότι υπάρχει ανταποδοτικότητα στη συγκεκριμένη δαπάνη, καθώς η προβολή συνδέεται άμεσα με την επισκεψιμότητα και την εξωστρέφεια της πόλης. Όπως ανέφερε, η διαφήμιση δεν περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο, αλλά στοχεύει σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι η «Φάρις» δεν δαπανά χρήματα για τη διαφήμιση των συγκεκριμένων θεμάτων, ενώ υποστήριξε πως η ανάθεση σε εταιρείες έχει λύσει πρακτικά προβλήματα στην υλοποίηση της προβολής. Κλείνοντας, σημείωσε ότι, εφόσον το επέτρεπε η νομοθεσία, ο Δήμος θα επένδυε ακόμη περισσότερα χρήματα στον συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προβολής για την πόλη και τις εκδηλώσεις της.

Τ.Αν.