Αδεια για νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι εργασίες αφορούν περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Άριος, Ανεμόμυλου, Αλωνιών, Βέργας, Μικρής Μαντίνειας, Αρφαρών, Πηδήματος, Άμφειας, Αγρίλου, Ασπροχώματος και Λεΐκων. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διανοίξεις μικροτάφρων και microtrench, τοποθέτηση καμπινών, κατασκευή φρεατίων, καθώς και εγκατάσταση στύλων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας.

Κατά τη συζήτηση, από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Βασίλης Τζαμουράνης επεσήμανε ότι οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους έργα λειτουργούν, όπως είπε, κατά κάποιον τρόπο ανεξέλεγκτα. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των αποκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι παρατηρούνται προβλήματα σε αρκετά καπάκια, ενώ ανέφερε πως σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αφαιρείται η οδική σήμανση για τις ανάγκες των εργασιών, δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιμέλεια για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός, κάνοντας λόγο για «μπάχαλο» με τις τομές στους δρόμους. Όπως σημείωσε, κάθε καλώδιο που τοποθετείται διαθέτει τρεις ή τέσσερις υποδοχές για διαφορετικές ίνες, ωστόσο οι εταιρείες, αντί να αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές, επιλέγουν να ανοίγουν νέες τομές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Δήμος θα έπρεπε να επιβάλει στις εταιρείες να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να περιορίζονται οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το ζήτημα απασχόλησε και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο, όπου παρέστη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, προετοιμάζεται σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει προς ψήφιση και θα προβλέπει την υποχρέωση των εταιρειών να περνούν μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο, με τις αντίστοιχες υποδοχές, προκειμένου να αποφεύγονται οι πολλαπλές και ανεξάρτητες τομές.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλόπουλος γνωστοποίησε ότι στο έργο θα συμπεριληφθεί και η Τοπική Κοινότητα Πλατέος.

Τ.Αν.