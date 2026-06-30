Εγκρίθηκε η λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας

Σύμφωνα με την εισήγηση, η κατασκήνωση θα λειτουργήσει από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, με τέσσερις περιόδους για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών και ΑμεΑ και μία περίοδο για ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η φιλοξενία 140 παιδιών και ΑμεΑ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίοδο, 135 παιδιών και ΑμεΑ στην τέταρτη περίοδο και 80 ηλικιωμένων στην πέμπτη περίοδο. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με χρήση κωδικών TAXIS, μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα θέσει σε λειτουργία ο Δήμος Καλαμάτας στην ιστοσελίδα του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στο ύψος της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι πέρυσι η επιχορήγηση ανήλθε στις 160.000 ευρώ, ενώ είχε ζητηθεί ποσό 200.000 ευρώ. Όπως είπε, για τη φετινή χρονιά η επιχορήγηση έφτασε τις 260.000 ευρώ, παρότι ο Δήμος είχε ζητήσει 160.000 ευρώ.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι η αύξηση αυτή αποτελεί αναγνώριση από το υπουργείο της υποδειγματικής λειτουργίας της κατασκήνωσης της Αγίας Μαρίνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης στάθηκε στη μεγέθυνση της χρηματοδότησης από το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι χάρη σε αυτή υπάρχει πλέον η δυνατότητα να υλοποιηθούν και πρόσθετες παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως. Όπως ανέφερε, συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στον χώρο και προχωρούν σε εργασίες, με στόχο τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών υποδομών για τους φιλοξενούμενους.

Κατά τη συζήτηση, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός αναφέρθηκε σε περσινό περιστατικό που, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινης ζωής, σημειώνοντας ότι χάρη στην παρέμβαση ατόμου που βρισκόταν εκεί αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Απαντώντας, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν είχε την εικόνα που, όπως είπε, παρουσιάστηκε προς τα έξω. Τόνισε ότι υπήρξε άμεση παρέμβαση από στέλεχος που βρισκόταν στον χώρο ως εργαζόμενη – νοσηλεύτρια, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει η κατασκήνωση χωρίς ιατρική παρουσία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η λειτουργία της κατασκήνωσης προβλέπει παρουσία γιατρού με ειδικότητα και νοσηλεύτριας σε 24ωρη βάση.

Τ.Αν.