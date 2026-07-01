Αναρτήθηκε η γαλάζια σημαία στην παραλία της Μπούκας

Αναρτήθηκε χθες το πρωί, η γαλάζια σημαία στην παραλία Μπούκας στη Μεσσήνη, με την οποία βραβεύεται κάθε χρόνο, ως σύμβολο ποιότητας που προσφέρει αναγνώριση και αναβαθμίζει συνολικά τις δυνατότητές της.

Η ανάρτηση έγινε παρουσία του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου, αντιδημάρχων, συμβούλων της δημοτικής αρχής κι εκπροσώπων της Κοινότητας Μεσσήνης.

“Η γαλάζια σημαία είναι ένα σύμβολο που αποτυπώνει τη γενική ποιότητα της παραλίας της Μπούκας, καθώς πέρα από την καθαρότητα των νερών κολύμβησης, διαθέτει και όλες τις υποδομές που εξασφαλίζουν άνετη διαμονή στους λουόμενους. Πρόσβαση για όλους, ναυαγοσωστική κάλυψη, χώρους ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών, καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος”, σημείωσε ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος

Επισήμανε ότι η παραλία διαθέτει άφθονο ελεύθερο χώρο για όσους το επιθυμούν, μίλησε για καταξίωση, αναγνώριση και αναβάθμιση της παραλίας και απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να επισκεφθούν την παραλία της Μπούκας και να απολαύσουν το μπάνιο τους.