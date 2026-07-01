Μεσσήνη: Τελική ευθεία για το σχέδιο πόλης της Μπούκας

Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει ενημέρωση και ευρεία διαβούλευση για την πολεοδόμηση β’ κατοικίας της Μπούκας, επισήμανε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλος κι εκτίμησε ότι “μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να έχουμε σχέδιο πόλης στην παραλία της Μπούκας”.

Αναλυτικά σε δηλώσεις του, αναφερόμενος σε πρωτοβουλίες και δράσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του παραλιακού μετώπου, όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα από το ΓΠΣ, ο δήμαρχος μίλησε για πρόοδο της πολεοδόμησης β’ κατοικίας της Μπούκας, σε έκταση 320 στρεμμάτων, είπε πως είναι στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής της και ότι έχουν προηγηθεί 4 στάδια, ενώ πληροφόρησε πως προβλέπονται: “αρτιότητα 500 τ.μ. συντελεστής δόμησης 0,35 με 40% κάλυψη,

15 μέτρα πρόσοψη, 7,5 μέτρα ύψος των κτηρίων και 1,5 μέτρο η στέγη”.

Δήλωσε ότι “προσδοκούμε ήπια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή” και παρατήρησε: “Εκπονείται η μελέτη πολεοδόμησης και τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου οι μελετητές σε ευρεία διαβούλευση - θα κληθούν και οι ιδιοκτήτες γης της περιοχής και οι δημότες – σε ειδική συνεδρίαση θα υπάρξει ενημέρωση σε ότι αφορά τον σχεδιασμό που προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο β’ κατοικίας”.

Ο κ. Αθανασόπουλος είπε ότι “η μελέτη εξελίσσεται καλά και χρονικά πηγαίνει πολύ καλά”, εκτίμησε πως μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να έχουμε σχέδιο πόλης στην παραλία της Μπούκας” και κατέληξε: “Δίνει άλλες δυνατότητες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή και σε σύνδεση με άλλα έργα και μελέτες, μπορεί να εκτινάξει αναπτυξιακά το παραλιακό μέτωπο”.

Γ.Σ.