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Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2026 13:26

Αναβάθμιση του δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα

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Αναβάθμιση του δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα

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Για τη μελέτη αναβάθμισης του σημαντικού δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα που εκπονεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενημέρωσε χθες ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος.

Οπως είπε, ξεκίνησε πριν 2 μήνες από την Περιφέρεια, η μελέτη που προβλέπει ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και φωτισμό στον δρόμο Μεσσήνης – Μπούκας.
“Είναι ένα έργο κομβικό, που θα προσδώσει την ανάπτυξη που θέλουμε, αφού κάτοικοι κι επισκέπτες θα επισκέπτονται την Μπούκα συνθήκες ασφάλειας, ταχύτητας και ως πεζός και ως ποδηλάτης”, δήλωσε ο δήμαρχος.
Πληροφόρησε ότι “πριν λίγες ημέρες είχα συνάντηση με τον μελετητή και πως προβλέπονται, δρόμος με οδόστρωμα 7 μέτρα πλάτος, 1,5 μέτρο ο πεζόδρομος και 3,5 μέτρα ο ποδηλατόδρομος συν τα ρειθροκράσπεδα και ο φωτισμός. Συνολικό πλάτος κατασκευής 12,5 μέτρα”. Κλείνοντας, ανέφερε ότι “είναι κάτι που λείπει από την περιοχή. Θα συνδέσει τον αστικό ιστό της πόλης με την παραλία της Μπούκας”.

Γ.Σ.

Κατηγορία Δήμοι
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