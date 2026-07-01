Μεσσήνη: Αποδοχή των όρων δανείου για το κτήριο Τσερπέ

Τους όρους για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 636.433,87 ευρώ, για την καταβολή των απαλλοτριώσεων στο Οικοδομικό Τετράγωνο 157 της πόλης – εκεί βρίσκεται το κτήριο Τσερπέ -, αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία τη Δευτέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος υπενθύμισε ότι εκεί προβλέπονται χώρος πρασίνου κι επέκταση της οδού Πολυτεχνείου κι ενημέρωσε πως η διάρκεια της εξόφλησης θα είναι 10 χρόνια, το επιτόκιο 4,25% και η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 79.446,12 ευρώ.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος είπε ότι η προσωρινή τιμή μονάδας ορίστηκε με απόφαση του δικαστηρίου τον Απρίλιο και πως δεν ασκήθηκε έφεση για οριστική τιμή, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης.

Ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος εξέφρασε την αντίθεσή του στη λήψη δανείων από τον Δήμο.

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη και Κώστας Μαλιώτης επισήμαναν την ανάγκη αποχαρακτηρισμού του κτηρίου Τσερπέ από διατηρητέο μνημείο. Ο δεύτερος, μάλιστα, παρατήρησε ότι πρώτα, πριν από οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνει ο αποχαρακτηρισμός.

Την αποδοχή των όρων καταψήφισαν ο Κ. Μαλιώτης και ο συνάδελφός του Γιάννης Μπαρακάρης.

Γ.Σ.