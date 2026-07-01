Ξεκινά το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας

Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ. το 7ο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. "Φάρις".

Για ακόμα μια χρονιά έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα με στόχο οι μικροί μας φίλοι να περάσουν με δημιουργικότητα, κέφι και μπόλικο παιχνίδι τα απογεύματα της Τετάρτης στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

7o ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

1 Ιουλίου - 26 Αυγούστου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Τετάρτη 1 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος Πατινάζ

Παιχνίδια με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Τετάρτη 8 Ιουλίου | 21:00 | Πλατεία Ευκαλύπτων

Παιδικό Υπαίθριο Σινεμά, από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας - Filmhouse

Τετάρτη 15 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος Πατινάζ

«Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» μετακινούμενη, διαδραστική παράσταση τέχνης για μικρούς και μεγάλους, γεμάτη γέλιο και σαπουνόφουσκες, από την PolisArt Events

Τετάρτη 29 Ιουλίου | 20:00 | Χώρος ‘’Βαγόνι του ΣΕΜ’’

«Κυκλική Οικονομία - Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση», εικαστικό εργαστήρι για παιδιά από το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας

Τετάρτη 5 Αυγούστου | 20:00 │Χώρος Πατινάζ

«Καλοκαιρινές μουσικοδρομίες» μια διαδραστική καλοκαιρινή συναυλία για όλη την οικογένεια από την ομάδα ‘’Τσικιμπόμ’’

Τετάρτη 19 Αυγούστου | 20:00 │Θέατρο Βαγόνι

Παράσταση Κουκλοθέατρου «Η Γιορτή των Χρωμάτων» από την ομάδα "Αυτοσχέδια Σκηνή"

Τετάρτη 26 Αυγούστου | 18:00-21:00 | Χώρος Βαγόνι Πειραματικής Σκηνής ‘’τρένο με τις κούκλες’’ (είσοδος από Ψαρών)

Εργαστήρι κατασκευής κούκλας από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας

Για δηλώσεις συμμετοχής, κα Πετρουλάκη Λέττα 6977437279