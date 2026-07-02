Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος: “Οχι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας”

Την αντίθεσή του “στην επιχειρούμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό κατοίκων και επισκεπτών της Τριφυλίας και της μείζονος περιοχής” εκφράζει με ομόφωνη απόφαση - ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας που έθεσε υπόψη του Συμβουλίου έγγραφο του δημάρχου Τριφυλίας Γιώργου Λεβεντάκη και σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, που αφορά ψήφισμα σχετικά με το Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας, ενώ ζήτησε από το Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος να προβεί σε έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αυτονομία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Με το ψήφισμά του το Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος, επίσης, ζητεί:

“- Την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από το Νοσοκομείο της Καλαμάτας και τη λειτουργία του ως ανεξάρτητης - αυτόνομης μονάδας δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τη βούληση του αποθανόντος δωρητή του Γ. Αλεξόπουλου, με την περιουσία του οποίου κατασκευάσθηκε, ώστε να μπορεί να καλύψει και πληθυσμιακά και χιλιομετρικά μια ευρύτερη περιοχή, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Νοσοκομείο Καλαμάτας και να φέρει την επωνυμία του ιδρυτή του.

- Την κατάργηση του ισχύοντος (1256/B/11-04-2012 ΚΥΑ) Οργανισμού λειτουργίας του, με τον οποίο επήλθε σημαντική μείωση των προβλεπόμενων θέσεων προσωπικού του και κατάργηση των ιατρικών τμημάτων και υπηρεσιών του.

- Την ουσιαστική αναβάθμισή του με αύξηση των κλινών του, λειτουργία νέων τμημάτων και ειδικοτήτων, προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του, ώστε να μπορούν να γίνονται όλες οι αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις εντός του Νοσοκομείου και να παρέχονται ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας”.

Το ψήφισμα του Δ.Σ Πύλου – Νέστορος θα αποσταλεί στους υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Υγείας, σε όλους τους βουλευτές του νομού Μεσσηνίας, στον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στον διοικητή και αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Μεσσηνίας.