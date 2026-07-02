Καλαμάτα: Σε εξέλιξη τα έργα ανάπλασης στην Αναγνωσταρά - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μετά την εγκατάσταση των συνεργείων και τις εργασίες καθαιρέσεων, γίνεται εγκατάσταση νέου αγωγού ομβρίων, ενώ θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες της ανάπλασης της οδού. Το έργο της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά ξεκίνησε στο τμήμα μεταξύ Βαλαωρίτου και Γεωργούλη και θα κινηθεί προς βορρά.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, σε στάδιο αποπεράτωσης είναι οι εργασίες ανάπλασης των οδών Ανδρέα Σκιά και Βαλαωρίτου, προκειμένου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αποδοθούν και πάλι προς χρήση.

Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι η «Τεχνική Έργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των έργων στις οδούς Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία από την Βασ. Γεωργίου προς την Πλατεία 23ης Μαρτίου μπορεί να εξυπηρετηθεί και μέσω της διαδρομής Κανάρη - Γεωργούλη - Αναγνωσταρά.