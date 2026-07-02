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Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2026 15:00

Καλαμάτα: Νέος φωτισμός LED σε Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρτέμιδος

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Καλαμάτα: Νέος φωτισμός LED σε Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρτέμιδος

Navarino Agora

Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες το έργο αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας (μεταλλικών αλογονιδίων) με φωτιστικά LED.

Πρόκειται για έργο που αφορούσε τα φωτιστικά στις νησίδες των οδών: Ηρώων πολυτεχνείου από (Αρτέμιδος έως κόμβο Διασποράς) και Αρτέμιδος από (Ν. Πλαστήρα έως Μακεδονίας).

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, πραγματοποιήθηκε αλλαγή σε περίπου 300 τεμάχια μαζί με τον συνοδό εξοπλισμό τους, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο έγινε και αντικατάσταση του υπόγειου δικτύου.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, με το έργο, πέραν της αναβάθμισης στο φωτισμό των εν λόγο οδών, επιτυγχάνεται οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος λόγω αλλαγής τεχνολογίας από συμβατά φωτιστικά σε LED, περίπου κατά 75%.

Κατηγορία Δήμοι
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