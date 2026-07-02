Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή «Ξηροκάμπι» της Δ.Κ. Λαιίκων

Εργασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του οικισμού «Ξηροκάμπι» της Δ.Κ. Λαιίκων έχουν εκκινήσει από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας σε δευτερεύοντες οδούς του οικισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας».

Οι εργασίες το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτελούνται επί της οδού Πλάτωνος

Για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση.

“Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.