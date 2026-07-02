Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή «Ξηροκάμπι» της Δ.Κ. Λαιίκων

Οι εργασίες το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκτελούνται επί της οδού Πλάτωνος
Για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση.
“Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.