Αύριο εγκαινιάζεται το κτήριο “Συγγρού” στη Μεθώνη

Η λειτουργία του συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο για τη Μεθώνη και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, καθώς προσθέτει έναν νέο πυρήνα πολιτισμού, γνώσης και δημιουργικής έκφρασης, αφιερωμένο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την προαγωγή της τέχνης και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας. Η τελετή των εγκαινίων θα ξεκινήσει με την τέλεση του αγιασμού και την ευλογία του χώρου, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων. Κεντρική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Προδομένος Προμηθέας» του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» με έργα του διεθνούς φήμης φωτογράφου Oscar Pipkin, μιας ιδιαίτερα σημαντικής εικαστικής πρότασης αφιερωμένη στη δύναμη της φωτιάς ως στοιχείου δημιουργίας αλλά και καταστροφής, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τις πυρκαγιές που πλήττουν τη Μεσόγειο. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σπάνια και συλλεκτικά εκθέματα του Πυρονόμου Νίκου Προύντζου, με την πολύτιμη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αναδεικνύοντας την ιστορία και την αποστολή του πυροσβεστικού σώματος. Στην εκδήλωση θα παραστούν ο δήμαρχος Selva Μαγιόρκας Joan Rotger, ο διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Joan Miró του δήμου Palma Alejandro Ysasi, ο φωτογράφος Oscar Pipkin, ο Πυρονόμος Νίκος Προύντζος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Μεθώνης Διονύσιος Ψαλλίδας, οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο των θεματικών παρουσιάσεων της βραδιάς. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει επίσης στους «Μαθητές-Επιμελητές της Εκθεσης», οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία και την ανάδειξή της. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση προβολών από τον Σύλλογο «Οι Φίλοι του Κάστρου της Μεθώνης» και προβολή εικόνων από την ομάδα «Νοσταλγική Μεθώνη». Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με φιλοξενία και προσφορά τοπικών εδεσμάτων από τη «Νοσταλγική Μεθώνη» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοχωρίου, αφεψημάτων βοτάνων από την EVONYMON – Αγρόκτημα AGROS, εκλεκτών οίνων και κερασμάτων από την Οινοποιία Θ. Δερέσκου, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά το Κουαρτέτο Αντώνη Αρβανίτη με ένα πρόγραμμα τζαζ μουσικής υψηλής αισθητικής.





ΕΚΘΕΣΗ "ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"



Η έκθεση «Προδομένος Προμηθέας» του Oscar Pipkin περιλαμβάνει 16 φωτογραφικά έργα και πραγματεύεται, με ιδιαίτερα συμβολικό και καλλιτεχνικό τρόπο, το στοιχείο της φωτιάς: τη φωτιά που, σύμφωνα με τον μύθο, δόθηκε στην ανθρωπότητα ως δώρο και πηγή προόδου, αλλά η οποία σήμερα - εξαιτίας της ανθρώπινης απρονοησίας, της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης - μετατρέπεται συχνά σε αιτία καταστροφής για τις κοινωνίες, τα τοπία και τον μεσογειακό πολιτισμό. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, της τοπικής Κοινότητας καθώς και πολιτιστικών φορέων της Μεθώνης. Το στήσιμο της έκθεσης αναλαμβάνει η Gallery A49 και την επιμέλεια της έκθεσης θα την έχουν μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου της περιοχής με την φροντίδα των καθηγητών.