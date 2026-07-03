Φαββατάς για Seatrac στην παραλία

Στο ζήτημα του Seatrac κοντά στο ξενοδοχείο “Φιλοξένια”, στην Ανατολική Παραλία, όπου οι θέσεις στάθμευσης για τα ΑμεΑ είναι στον ιδιωτικό χώρο του ξενοδοχείου, επανέρχεται ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς. Και ζητεί την άμεση απομάκρυνση του Seatrac από τη συγκεκριμένη θέση.

Σε ανάρτησή του, επικρίνοντας τη δημοτική αρχή, αναφέρει:

“«Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα», λέει ο σοφός λαός μας. Δυστυχώς, η δημοτική αρχή Καλαμάτας εξακολουθεί να αγνοεί τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Η επιλογή να τοποθετηθεί το Seatrac δίπλα σε ιδιωτική επιχείρηση, χωρίς να προβλεφθούν θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και για τους πολίτες που το επισκέπτονται, αποτελεί μια ακατανόητη και απαράδεκτη απόφαση. Πρόκειται για μια δημοτική δομή που εξυπηρετεί ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες προσβασιμότητας.

Είναι αδιανόητο να στεγάζεται δίπλα σε ξενοδοχειακή μονάδα, χωρίς να διασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς και εύκολης πρόσβασης των ωφελούμενων.

Η κατάσταση αυτή προσβάλλει την έννοια της ισότιμης πρόσβασης και δεν τιμά τη δημοτική αρχή.

Ζητούμε την άμεση απομάκρυνση του Seatrac από τη συγκεκριμένη θέση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο Δήμος οφείλει άμεσα να εξασφαλίσει επαρκείς θέσεις στάθμευσης, ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες να μπορούν να παρκάρουν και να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα μια δομή που για πολλούς αποτελεί αναγκαία υπηρεσία και όχι πολυτέλεια. Ο σεβασμός στην προσβασιμότητα δεν είναι προαιρετικός. Είναι υποχρέωση κάθε σύγχρονης και ευνομούμενης κοινωνίας”.