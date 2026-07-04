Αθανασόπουλος σε Γεωργιάδη για το σταθμό ΕΚΑΒ στη Λογγά

Για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού - διασωστών ΕΚΑΒ, για τον σταθμό του ΕΚΑΒ στη Λογγά, συζήτησε με τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, χθες στο υπουργείο, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ζήτησε να χαρακτηριστεί το Κέντρο Υγείας της πόλης άγονο, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από γιατρούς, που θα το στελεχώσουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, στη συνάντηση του δημάρχου με τον υπουργό, συζητήθηκαν ζητήματα του τομέα της υγείας στον Δήμο Μεσσήνης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, ο δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ίδρυση και λειτουργία του νέου τομέα ΕΚΑΒ στη Λογγά, ο οποίος κρίνεται αναγκαίος για την άμεση εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας σε μία ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή. Η ύπαρξη σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της απόστασης από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθιστώντας κρίσιμο τον χρόνο ανταπόκρισης σε

έκτακτα περιστατικά. Ο δήμαρχος εξήρε, επίσης, τη συνεργασία της δημοτικής αρχής με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τη στέγαση της δομής, αφού ο Δήμος φρόντισε για την ανακαίνιση του κτηρίου και την παραχώρησή του.

Ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (διασωστών ΕΚΑΒ), μέσω της σχετικής πλατφόρμας του υπουργείου Υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Τομέα.

Παράλληλα ο κ. Αθανασόπουλος επισήμανε την αναγκαιότητα χαρακτηρισμού του Κ.Υ. Μεσσήνης ως άγονου, καθώς ο χαρακτηρισμός αυτός θα ενδυναμώσει το ενδιαφέρον των ιατρών να υποβάλλουν αιτήσεις για τις κενές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Η ένταξη στην κατηγορία άγονου συνοδεύεται από πρόσθετα κίνητρα στελέχωσης, γεγονός που αναμένεται να καταστήσει τις θέσεις πιο ελκυστικές και να διευκολύνει την κάλυψή τους, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας προς όφελος των δημοτών.

Στη συνάντηση στο υπουργείο Υγείας, συμμετείχε και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Γιώργος Μαθιόπουλος.