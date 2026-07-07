Διαφωνίες για την ελεγχόμενη στάθμευση στην Μεσσήνη

“Είναι πετυχημένο το εγχείρημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Μεσσήνης”, υποστήριξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Με την άποψη αυτή απάντησε και αντέκρουσε τον σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας Παναγιώτη Παπαδόπουλο, που έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο και ανέφερε πως “η Μεσσήνη είναι νεκρή πόλη” και “η αγορά της πόλης έχει πεθάνει”.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι με την ελεγχόμενη δυσκολεύεται να έρθει στη Μεσσήνη και είπε ότι “είναι λάθος παράδειγμα η Καλαμάτα, που έχει 80.000 κατοίκους και πολλές υπηρεσίες”, ενώ παρατήρησε πως “όλες οι άλλες πόλεις της Μεσσηνίας δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση”. Υποστήριξε ότι είναι πρόχειρα οργανωμένη, “δεν έχετε κάνει κάτι για τους μόνιμους κατοίκους και δεν έχετε βάλει πινακίδες για τα ελεύθερα πάρκινγκ”. Ζήτησε να υπάρχει μια ολιγόλεπτη θέση στάθμευσης στο διαγνωστικό κέντρο Affidea και θέση για ΑμεΑ και για ασθενοφόρο. Και δήλωσε ότι “πρέπει να το πάρουμε πίσω το παρκόμετρο. Να μαζέψουμε τον κόσμο και όχι να τον διώξουμε από τη Μεσσήνη”.

Διαφωνώντας με αυτές τις απόψεις, ο αντιδήμαρχος Ηλ. Γεωργόπουλος είπε ότι με την ελεγχόμενη “υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων και μπορεί να σταθμεύσει κάποιος στο κέντρο της πόλης. Προστατεύονται τα ΑμεΑ, ούτε ένας επαγγελματίας δεν έχει κατηγορήσει την ελεγχόμενη και μου είπαν ότι έχει αυξηθεί ο τζίρος μας”.

Πρόσθεσε ότι “είναι λάθος προσέγγιση «η έρημη Μεσσήνη». Είναι απόλυτα πετυχημένο το μέτρο της ελεγχόμενης”.

Ο Παν. Παπαδόπουλος απάντησε “νομίζω ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Επαγγελματίες μου έχουν πει το αντίθετο. Ζω σε αυτή την πόλη. Εύχομαι να έχετε, αλλά δεν έχετε δίκιο”.

Κλείνοντας, ο αντιδήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για το Affidea με τα ασθενοφόρα, ενημέρωσε πως μπορεί να ζητήσει θέσεις στάθμευσης για ασθενείς και κατέληξε: “Μου έχουν ζητήσει επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη. Το όλο εγχείρημα είναι πετυχημένο”.