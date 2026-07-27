Ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Χαιρέτη

Η Μαρία Χαιρέτη, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κορώνη, αντλεί την έμπνευσή της από το φυσικό τοπίο, την ιστορία και τις παραδόσεις της Μεσσηνίας. Αν και έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, σήμερα μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την ιδιαίτερη πατρίδα της, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή της με τον τόπο που επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία και την ελληνική φύση, ανάμεσά τους ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Χαρακοπιού, καθώς και το ίδιο το Προβιομηχανικό Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού, αποτυπωμένα μέσα από τη δική της ιδιαίτερη εικαστική ματιά, όπως και άλλα έργα και αγιογραφίες. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 6:30 μ.μ. έως τις 9:30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.