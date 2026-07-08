Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Διαφωνίες προκαλεί η μελέτη για την πηγή της Αγίας Σωτήρας

Η μελέτη που εκπονεί η ΔΕΥΑ Μεσσήνης στην πηγή της Αγίας Σωτήρας (στην Κοινότητα Πανιπερίου), τη μεγαλύτερη πηγή του Δήμου, είναι για να την προστατεύσει και να την αδειοδοτήσει, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει άδεια χρήσης νερού, ενώ έχει υποστεί και ζημιά.

Αυτό επισήμαναν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο διευθυντής της ΔΕΥΑΜ Δημήτρης Λεμπέσης, απαντώντας στο θέμα που έθεσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιάννης Μπαρακάρης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας.

Ο κ. Μπαρακάρης παρατήρησε ότι για τη μελέτη δεν έχει ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, ενώ ο πρόεδρος της Κοινότητας Πανιπερίου Ανδρέας Χριστόπουλος και ο εκπρόσωπος των κατοίκων της Αγίας Σωτήρας (της Επιτροπής Αρδευομένων) επιβεβαίωσαν την έλλειψη ενημέρωσης κι επέκριναν τη δημοτική αρχή γι’ αυτό, ενώ ζήτησαν να καλλιεργηθεί η πηγή, γιατί από αυτή ζουν και δήλωσαν ότι “δεν θα δεχθούμε κάποιος να πάρει νερό πάνω από το φράγμα”.

Αναλυτικά, ο κ. Μπαρακάρης έθεσε το θέμα της υδρολογικής μελέτης για την πηγή της Αγίας Σωτήρας, από ιδιώτη με παραγγελία της ΔΕΥΑΜ και παρατήρησε πως θα ήταν προτιμότερο να γίνει από δημόσιο φορέα.

Απαντώντας ο δήμαρχος αναφέρθηκε, αρχικά, σε κάποιους, υπονοώντας και τον κ. Μπαρακάρη, που “επιχειρούν να ξεσηκώσουν την τοπική κοινωνία και να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα”. Είπε ότι “οι μελέτες πρέπει να γίνουν και ιδιώτες μελετητές κάνουν τις μελέτες. Στόχος μας είναι με αυτή τη μελέτη να σώσουμε την πηγή”. Αφού αναφέρθηκε στο πρόβλημα της λειψυδρίας, παρατήρησε ότι “είναι από τις πιο σημαντικές πηγές και πρέπει να κάνουμε κάτι, καθώς έχει υποστεί ζημιά”.

Συνεχίζοντας, ο κ. Αθανασόπουλος διαβεβαίωσε ότι “δεν θα προχωρήσουμε κάτι χωρίς διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Θα χρησιμοποιείται, όπως μέχρι τώρα και για άρδευση”. Αποκάλυψε πως “η πηγή στην Αγία Σωτήρα δεν έχει άδεια χρήσης νερού” και πρόσθεσε ότι “η περιβαλλοντική μελέτη ψηφίστηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ και στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την πηγή και να την αδειοδοτήσουμε”.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πανιπερίου Ανδρέας Χριστόπουλος είπε ότι δεν ενημερώθηκε για τη μελέτη και πως το έμαθε από τη “Διαύγεια”. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι “η καταστροφή της πηγής έγινε στις 31 Ιανουαρίου και είναι ακόμα έτσι”.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΜ Δημήτρης Λεμπέσης είπε ότι “σκοπός είναι να αδειοδοτηθεί η πηγή, η μεγαλύτερη πηγή του Δήμου”. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα αλλάξει το καθεστώς, από την πηγή να υδροδοτείται η Αγία Σωτήρα και από την περίσσεια του νερού να αρδεύεται το Πεταλίδι κατά 50% και η Αγία Σωτήρα κατά το άλλο 50%. Ανέφερε ότι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το νερό να μην πηγαίνει στη θάλασσα.

Ο Γ. Μπαρακάρης επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι “6 χρόνια δεν είχατε κάνει τίποτα” και απαντώντας στους υπαινιγμούς του δημάρχου, του συνέστησε “μην προσπαθείτε να υποβιβάσετε μέλη του Συμβουλίου” κι έκανε λόγο για “συμβουλές που δήθεν έδωσα και δεν έδωσα”.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αρδευομένων Θοδωρής Μπαλιώτης ενημέρωσε ότι “οι αρδευόμενοι έχουμε μαζέψει 100 υπογραφές”, δήλωσε πως “δεν είμαστε αγόμενοι και φερόμενοι” και παρατήρησε ότι “εντελώς τυχαία τη λάβαμε υπόψη μας τη μελέτη”. Εκτίμησε πως “θίγεται το δικαίωμα χρήσης χρόνων” και μίλησε για “αντλιοστάσιο πάνω από το φράγμα (που ακούγεται) για να πηγαίνει νερό στο Πεταλίδι, που καταργεί τον διαμοιρασμό του νερού”. Ζήτησε διαμοιρασμό του νερού μέσω φράγματος και σημείωσε: “Δεν θα δεχθούμε κάποιος να πάρει νερό πάνω από το φράγμα. Εχει λόγο η Επιτροπή Αρδευομένων Αγίας Σωτήρας. Να καλλιεργηθεί η πηγή, από αυτήν ζούμε. Είναι σε άθλια κατάσταση. Εμείς τη συντηρούσαμε, μπορεί να θεραπευθεί η αστοχία”.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΜ απάντησε ότι “δεν λέει κανείς να γίνει κάτι πάνω από το φράγμα” και συμφώνησε με αυτά που είπε ο κ. Μπαλιώτης.

Τέλος, ο κ. Μπαρακάρης επέκρινε τη δημοτική αρχή, που “η μεγαλύτερη πηγή του Δήμου ήταν χωρίς αδειοδότηση” και δήλωσε πως “δεν είχα επαφή για να τους υποκινήσω” και αυτό διαβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της Αγίας Σωτήρας.