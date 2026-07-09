Υποψήφιος και το 2028 ο Γιώργος Λεβεντάκης

Την εκ νέου υποψηφιότητα του για τη διεκδίκηση της 3ης αυτοδιοικητικής του θητείας στο Δήμο Τριφυλίας ανακοίνωσε και επίσημα ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «Μεσόγειος».

Αυτό που είχε αφήσει να φανεί πριν λίγες ημέρες στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου προεδρείου στο ΔΣ, όταν είχε πει απαντώντας στις αντιδράσεις για την πρόταση του «για 7,5 χρόνια θα κάνετε υπομονή», πλέον το ανακοίνωσε ξεκάθαρα.

Ο κ. Λεβεντάκης, μιλώντας για θέματα του Δήμου, για ακόμη μια φορά εξέφρασε τη βεβαιότητα, μετά την επίσκεψη στον υπουργό Υγείας, ότι το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας θα αποκτήσει την αυτονόμηση του. Ενώ τόνισε ότι ο δήμος θα παρέχει ότι βοήθεια του ζητηθεί. Σχετικά με το νοσοκομείο αποκάλυψε ότι υπάρχει δωρεά 1 εκ. ευρώ «από συμπατριώτη μας» για μονάδα τραύματος. Αυτό, είπε, είναι υπαρκτό και το συζήτησα με τον υπουργό. Επίσης ετοιμάζεται και η εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου, εκτιμώντας ότι αυτό θα γίνει σε 1- 1,5 μήνα, ευχαριστώντας την οικογένεια του κ. Κωνσταντακόπουλου για την προσφορά.

Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών είπε ότι την επόμενη εβδομάδα τελειώνει η μελέτη και γίνεται νέο Κέντρο Υγείας 560 τετραγωνικά, υπερσύχρονο, δίπλα από το υπάρχον.

Σημείωσε ακόμη ότι σύντομα θα υπάρχει ανάδοχος για το γήπεδο της Κυπαρισσίας σε ένα έργο ύψους 1,1 εκ. ευρώ.

Σχετικά με την κατάσταση στην ύδρευση τόνισε ότι όταν παρέλαβαν η ΔΕΥΑΤ είχε ξεχαρβάλωμα, πλέον είναι σε πολύ καλή φάση, έχουν φτιαχτεί αντλιοστάσια και δεξαμενές και θα γίνουν και άλλες.

Ανακοίνωσε ότι στις 29 Ιουλίου θα γίνουν τα εγκαίνια της πλατείας Φιλιατρών και το Σεπτέμβριο ξεκινούν τα έργα στην πλατεία Κυπαρισσίας. Ενώ τόνισε ότι διεκδικούν ένα κλειστό γήπεδο τύπου τέντας για τα Φιλιατρά.

Κ.Μπ.