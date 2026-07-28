Κόσμος, χορός και τραγούδι στη γιορτή του αλιέα

Στη θεματική γιορτή που στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης μας με τη θάλασσα ως φορέα πολιτισμού και στην ανάδειξη της θάλασσας και του πλούτου της, συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος που χάρηκε την εκδήλωση, με τον χορό και τα τραγούδια που περιλάμβανε. Παράλληλα, απόλαυσε και ψητή σαρδέλα από τον Σεφ Μιχάλη Αγγελόπουλο και την ομάδα του. Στη διοργάνωση συμμετείχαν τα μέλη του Αλιευτικού Σωματείου «Ο Φάρος» Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου με τα χορευτικά του τμήματα και η Λαϊκή Ορχήστρα του Ωδείου Μεσσήνης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Αντώνη Φιλόπουλου.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της αλιείας και των επαγγελματιών του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αλιεία δεν είναι μόνο ένας παραγωγικός τομέας, αλλά τρόπος ζωής, παράδοση, πολιτισμός και καθημερινότητα για τους κατοίκους της περιοχής. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος Μεσσήνης θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αλιείς της περιοχής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία και στη διατήρηση παραδόσεων που συνδέουν τους κατοίκους με τη θάλασσα. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους φορείς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, τονίζοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την τοπική ταυτότητα και αναδεικνύουν τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Ανδρέα Αντώνης Χριστόπουλος, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πεταλιδίου, πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του και διευθύντρια του Λυκείου Πεταλιδίου Δήμητρα Γρουσουζάκου, η οποία συνομίλησε και με μέλη του αλιευτικού Σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

Την Κυριακή, ο Δήμος Μεσσήνης πραγματοποίησε για 4η συνεχή χρονιά τη γιορτή του αλιέα στην παραλία του Πεταλιδίου. Τη διοργάνωση των δύο εκδηλώσεων του Δήμου Μεσσήνης, υποστήριξαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.