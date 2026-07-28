Έκανε πρεμιέρα στην Αρχαία Μεσσήνη η «Τιτανομαχία στα Ροζ»

Η παράσταση, την οποία παρακολούθησε πλήθος θεατών, απέσπασε θερμή υποδοχή και το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού.

Για την πρεμιέρα επιλέχθηκε ο αρχαιολογικός χώρος, ως φόρος τιμής στον σπουδαίο αρχαιολόγο Πέτρο Θέμελη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην αναστήλωση και την ανάδειξη της αρχαίας πόλης, πιστεύοντας πως οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ζωντανούς τόπους πολιτισμού. Η παράσταση παρουσιάστηκε στον αρχαιολογικό χώρο σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης, ο οποίος την προσέφερε δωρεάν στο κοινό, καθώς και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος τόνισε ότι ο Πέτρος Θέμελης άφησε μια σπουδαία κληρονομιά με το ανασκαφικό και αναστηλωτικό του έργο στην Αρχαία Μεσσήνη. «Στόχος μας είναι η σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το σήμερα, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από πολιτιστικές δράσεις, όπου ο χώρος ξαναζωντανεύει και γίνεται ευρύτερα γνωστός», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ακολούθως, συνεχάρη τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές του ΘΕΜ για την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν την παράσταση στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και για τη συνεχή προσπάθειά τους να παράγουν πολιτισμό στον Δήμο.

Η θεατρική παραγωγή συνεχίζεται με παραστάσεις τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4, την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης (Σταδίου 45), με είσοδο από την οδό Τσικλητήρα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, καυστική σάτιρα που αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία ελληνική μυθολογία και μεταφέρει τους τρεις μεγάλους θεούς, τον Ουρανό, τον Κρόνο και τον Δία, σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ξεχασμένοι πλέον από τους ανθρώπους και εκτοπισμένοι από την παλιά τους δόξα, ζουν απομονωμένοι σε ένα μεγάλο αγρόκτημα όπου λειτουργεί ένα οινοποιείο, κουβαλώντας τις μεταξύ τους συγκρούσεις, τις εμμονές και τα απωθημένα τους.

Ο Γανυμήδης φροντίζει καθημερινά τους τρεις θεούς, ενώ ο Διόνυσος προσπαθεί να τους πείσει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να σώσουν την τελευταία τους περιουσία, εξασφαλίζοντας ένα τραπεζικό δάνειο. Στην προσπάθειά του επιστρατεύει μια Μαινάδα και τον δικηγόρο της θεϊκής οικογένειας, όμως η αδυναμία των θεών να εγκαταλείψουν το παρελθόν, οι συνεχείς αντιπαραθέσεις, οι δολοπλοκίες και τα ψέματα οδηγούν σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές αλλά και αιχμηρές καταστάσεις.

Η εμφάνιση της Γαίας ανατρέπει τις ισορροπίες και σηματοδοτεί τη σύγκρουση ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονική αντιπαράθεση πατριαρχίας και μητριαρχίας, χωρίς τελικό νικητή. Μέσα από το χιούμορ και τη σάτιρα, το έργο σχολιάζει τη σχέση εξουσίας, τις ανθρώπινες αδυναμίες, την αδυναμία προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές και τις διαχρονικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τόσο τους θεούς όσο και τους ανθρώπους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ρ. Φλώρος. Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Πανοπούλου. Πρωτότυπη μουσική: Ηλίας Παναγιωτόπουλος. Ενορχήστρωση – Μουσική επεξεργασία: Δημήτρης Σταματελόπουλος. Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη. Σκηνογράφος: Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Χορογράφος: Αγγελική Αγγελοπούλου. Φωτισμοί – Ηχητικά: Ανδρέας Χίνης & Παναγιώτης Παπαζερβέας. Φωτογράφιση: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Βίντεο: Σταύρος Αρβανίτης. Προβολή, Social Media & Χειρισμός ήχου: Χρυσαυγή Καφόπουλου. Επιμέλεια αφίσας: Μαριάντζελα Βασιλαδιώτη. Κατασκευή σκηνικών: Γιώργος Αγγελόπουλος & Κώστας Αγγελόπουλος. Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Γανυμήδης: Παναγιώτης Καραμπέτσος. Μαινάδα: Κατερίνα Σαρέλα. Διόνυσος: Αγγελική Ιντζέμπελη. Κρόνος: Σπύρος Καπετανάκης. Ουρανός: Πηνελόπη Φωτεινοπούλου. Δίας: Στράτης Καΐκης. Δικηγόρος: Βασιλική Τσιβελεκίδη. Γαία: Καρολίνα Πολυχρονοπούλου. Χορός Ανδρών: Γιούλα Κοκκίνη, Ελένη Ντουφεξή, Παναγιώτης Περιβολάρης, Μάριος Ρούτσης. Χορός Γυναικών: Βιβή Καραμπέτσου (φωνητική συμμετοχή), Αλέκα Δρακοπούλου, Νίκη Καρτσωνάκη, Βάσια Κουτούπη, Ταμάρα Μοσαχλισβίλι, Αμαλία Πετροπούλου.