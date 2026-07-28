Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Μουσικοθεατρική παράσταση με την Ευρυδίκη

Ενα μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του Παρισιού με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε και σιγοτραγουδήσαμε. Μελωδίες που μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή, σε μια ανέμελη ζωή. Από τον Charles Aznavour, την Edith Piaf, τον Jacques Brel και τη Dalida μέχρι τη France Gal, τον Joe Dassin και τον George Moustaki, με την Ευρυδίκη να μας αποκαλύπτει μιαν άλλη πλευρά του μουσικού εαυτού της: αυτήν μιας chanson ερμηνεύτριας που ξεπηδά κατευθείαν από το l’Alhambra ή το Théâtre de l’ABC, θυμίζοντάς μας πως η μουσική δε γνωρίζει σύνορα. Η Ευρυδίκη μετατρέπει τη σκηνή σε ένα ολάνθιστο, γαλλικό βουλεβάρτο, όπου σχεδόν οσμίζεσαι τα πιο φίνα παριζιάνικα αρώματα και είσαι σχεδόν σίγουρος ότι από κάποια γωνία θα δεις να διασχίζει το δρόμο ο Brel, o Dassin ή ο Moustaki. Μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστούν ο Αντώνης Παλαμάρης στο πιάνο και ο Γιώργος Σχοινάς στο ακορντεόν. «Μια παράσταση για όσους πιστεύουν ακόμη στη δύναμη της ποίησης και στην ομορφιά των απλών πραγμάτων. Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία», αναφέρει το σχετικό κάλεσμα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια» κατά τις ώρες λειτουργίας της. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Πληροφορίες: 27210 86923, 27210 86927.