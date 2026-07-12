Για τροποποίηση προϋπολογισμού συζητούν στον Δήμο Τριφυλίας

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι, εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών προβολών». Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως ποσού. Λήψη απόφασης σχετικά με την άδεια στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου (εισόδου – εξόδου). Έγκριση πρακτικού της φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη ΤΚ Στασιού. Ανάκληση της αριθμού 114/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αριθμού 1117/2026 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ.

Κ.Μπ.