Νοέμβριο βλέπουν ολοκλήρωση του Σταδίου - Εγκρίθηκε η διακήρυξη στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης για τη δημοπράτηση του τρίτου έργου λειτουργικής αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, που θα υλοποιήσει ο Δήμος, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, όπως επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου στην εισήγησή του.

Εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αγώνας, ώστε το έργο αυτό αλλά και τα άλλα δύο έργα που ήδη υλοποιούνται, να ολοκληρωθούν το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο και τότε η ΠΑΕ Καλαμάτα να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Στάδιο ως έδρα, για τους αγώνες της στη Superleague την αγωνιστική περίοδο 2026 – 27.

Σε ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη αν επαρκεί ο χρόνος των 3 μηνών ή θα χρειαστεί να δοθεί και παράταση, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι εργασίες με παρόμοιο αντικείμενο στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού έγιναν σε 42 ημέρες και πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, “για να παίξει η ομάδα”.

Τα άλλα δύο έργα για την αναβάθμιση του Σταδίου, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, που έχουν ξεκινήσει, υλοποιούνται με εργολαβίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην εισήγηση για τα έργα που θα γίνουν από την εργολαβία του Δήμου, αναφέρεται:

“Με την πάροδο όλων αυτών των ετών από την κατασκευή του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές και προβλήματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του σταδίου, όπως: στην υγρομόνωση της οροφής των κερκίδων, στις τοιχοποιίες των αποδυτηρίων και των λοιπών χώρων, στα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, στις Η/Μ εγκαταστάσεις, στα δάπεδα στα καθίσματα των κερκίδων, τα οποία είναι κατεστραμμένα / σπασμένα, σε ποσοστό πάνω από το 50% στα μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα των κερκίδων, κλπ.

Επιπροσθέτως, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων - προδιαγραφών των UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague, μετά την αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών, θα πρέπει να εκτελεσθούν: εργασίες διαμόρφωσης νέων αποδυτηρίων, ιατρείων, wc κοινού, αίθουσας Τύπου κλπ. κάτω από την νότια κερκίδα, εργασίες διαμόρφωσης νέων wc κοινού κάτω και εξωτερικά από την βόρεια κερκίδα. μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα περιμετρικά των κερκίδων, μεταλλικά διαχωριστικά κιγκλιδώματα στον περιβάλλοντα χώρο, για την οριοθέτηση των χρήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους στην παρούσα μελέτη προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί απαιτούμενες προδιαγραφές UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague”.

Γ.Σ.