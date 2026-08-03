Τι συμβαίνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης; - Ο ΦΟΔΣΑ με αφορμή την έρευνα της Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας  

Ερευνα για τα πάνω από 200 “σπιτάκια ανακύκλωσης” που εγκαταστάθηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας.

Στην υπόθεση εμπλέκεται, λόγω αρμοδιότητας ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, που έκανε τον σχετικό διεθνή διαγωνισμό για να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν τα “σπιτάκια”, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εξετάζει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για το πρόγραμμα και όπως έχει ήδη γραφτεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα που προσεγγίζουν συνολικά τα 40 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του υπουργείου Οικονομικών που επικαλούνται δημοσιεύματα, για κάθε “σπιτάκι ανακύκλωσης” καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ, όταν η κοστολόγηση αντίστοιχου εξοπλισμού στην ελεύθερη αγορά ανερχόταν σε 66.000 ευρώ. Στο υλικό που έχει δημοσιευτεί, γίνεται επίσης λόγος για 240 “σπιτάκια", έναντι 300.000 ευρώ το καθένα.

Η “Ε” επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννη Σμυρνιώτη και τον τέως πρόεδρο του Φορέα Σταύρο Αργειτάκο, που δήλωσαν ότι όλα έγιναν νόμιμα, με τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών.

Επικοινωνήσαμε και με τον τέως περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, που παρατήρησε πως η Περιφέρεια δεν είχε εμπλοκή και αρμοδιότητα.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης δήλωσε:

“Ο ΦΟΔΣΑ είχε μια σύμβαση από το 2022 – 2023. Λειτουργεί τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» με μηδενικό κόστος. Είχε κάνει όλες τις διαδικασίες που είχαν εγκριθεί, όπως τα τεύχη δημοπράτησης και ο προσυμβατικός έλεγχος. Αυτά τα ενέκρινε και η ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιομικού Ελέγχου) του υπουργείου Οικονομικών και τώρα λένε ότι το 50% είναι υπερκοστολογημένα. Εχουμε κάνει προσφυγή κατά του καταλογισμού που μας έχουν βάλει, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Και το Δημόσιο ζήτησε αναβολή για να αποφανθεί η Ολομέλεια του Συνεδρίου. Εχουμε πάρει προσωρινή διαταγή, αναστολή. Εγινε διαδικασία, εγκρίθηκε και παραλήφθηκε.

Η προμηθεύτρια εταιρεία, η ΤΕΧΑΝ τα εγκατέστησε και έχει αναλάβει τη λειτουργία τους για 30 μήνες. Τα πρώτα «σπιτάκια» μπήκαν το 2023, έμπαιναν σταδιακά και τα τελευταία μπήκαν πριν από κάποιους μήνες. Εχουμε αναθέσει μελέτη για να τα λειτουργήσουμε μόνοι μας με ανάδοχο. Ολα έγιναν νόμιμα, νομότυπα. Εχουν δοθεί εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, δεν έγινε τίποτα στο παρασκήνιο”.

Ο τέως πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Σταύρος Αργειτάκος ανέφερε:

“Ηταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα των υπουργείων Οικονομικών - Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Για το υλοποιήσουμε πήραμε έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την Ολομέλεια και την τελική έγκριση την έδωσε η ΕΔΕΛ του υπουργείου Οικονομικών. Χωρίς αυτές τις εγκρίσεις δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.

Υπήρχε και άλλη εταιρεία από τη Νορβηγία που είχε δείξει ενδιαφέρον, με ίδια προσφορά σχεδόν με την ΤΕΧΑΝ. Είχε φέρει και «σπιτάκι» στην Καλαμάτα, για να δούμε πώς λειτουργεί. Ομως, δεν μπόρεσε να μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα να καταθέσει προσφορά, παρότι το σύστημα ήταν ανοιχτό και μας ενημέρωσε ότι θα μας στείλει μέιλ.

Μετά από αυτά μπορούσα να μην υπογράψω; Αν μου έκανε αγωγή η εταιρεία; Δεν μπορούν να μας δίνουν εγκρίσεις και μετά να μας λένε, να μας ρωτούν τι έγινε. Μπορούσα να έχω γνώση εγώ, τι κόστος έχουν αυτά τα σπιτάκια; Η σύμβαση με την ΤΕΧΑΝ ήταν για 2 χρόνια. Γίνεται διεθνής διαγωνισμός χωρίς εγκρίσεις; Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι χωρίς εγκρίσεις; Ως φορέας πήραμε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις”.

Ο τέως περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας παρατήρησε:

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή επί των ημερών μου στην υπόθεση «σπιτάκια ανακύκλωσης», υπόθεση με την οποία ασχολούνται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κόμματα και Τύπος, τελευταία.

Αποψή μου είναι πως ο ΦΟΔΣΑ (φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων) Πελοποννήσου που είχε και έχει την αποκλειστική ευθύνη για το θέμα αυτό, επιβάλλεται να δώσει την αναγκαία πληροφόρηση στα δημοτικά συμβούλια των εμπλεκομένων Δήμων, όπως και την κοινή γνώμη δια του Τύπου, ώστε να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Προφανώς, η δικαιοσύνη θα κρίνει και θα επιμερίσει ευθύνες, εάν και εφόσον υπάρχει θέμα διαχείρισης Ευρωπαϊκών πόρων. Μέχρι τότε το σωστό είναι να αποφεύγονται, ως προς αυτό, πρόωρα συμπεράσματα”.