Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου από τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, πραγματοποίησαν χθες το πρωί, αρκετοί κάτοικοι της Χαραυγής και φίλοι του Πολυλιμνίου, με πρωτοβουλία του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, στο κέντρο του χωριού.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής Τάσος Γραμματικόπουλος επισήμανε ότι διαμαρτύρονται “για την 10ετή εγκατάλειψη του χώρου του Πολυλιμνίου”. Παρατήρησε ότι “παλιότερα είχαν γίνει παρεμβάσεις, υποδομές που βοηθούσαν τους επισκέπτες του Πολυλιμνίου, αλλά μετά το 2016, το δυστύχημα που φοιτήτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της, οι αρμόδιοι έγιναν αναρμόδιοι”.

Ο κ. Γραμματικόπουλος σημείωσε ότι “τώρα η κατάσταση είναι τραγική, οι υποδομές έχουν καταρρεύσει, η πρώτη γέφυρα κατέρρευσε και η δεύτερη έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Κάποιοι επισκέπτες περνούν με ρίσκο και οι περισσότεροι γυρίζουν πίσω”.

Ανέφερε, ακόμα, ότι δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την αποκομιδή των σκουπιδιών και την τοποθέτηση χημικών τουαλετών κι επέκρινε τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τον δήμαρχο Μεσσήνης.

Για τον περιφερειάρχη επισήμανε πως δηλώνει αναρμόδιος και για τον δήμαρχο ότι “μιλάει για Φορέα Διαχείρισης του Πολυλιμνίου, αλλά μετά το ξεχνάει, “στρίβειν δια του αρραβώνος». Δεν κάνει καμία ενέργεια, για να υλοποιήσει αυτά που λέει. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, εμένα με ξεπερνάει”.

Στη συγκέντρωση παρέστησαν και δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος είπε ότι “το Πολυλίμνιο είναι φυσικό μνημείο και διαφημίζεται η περιοχή μας και τώρα με τον δρόμο αναπτύσσεται” και σημείωσε: “Να γίνει κάτι για να γνωρίσει περισσότερα ο κόσμος για το φυσικό αυτό μνημείο. Το κράτος να πάρει θέση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Περίμενα με τον νέο Κώδικα ότι θα υπήρχε ένα άρθρο, αλλά πάλι πρόχειρα αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα. Εχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Περιφέρεια και Δήμος πρέπει να το δουν σοβαρά. Εχει έρθει δύο φορές στη λογοδοσία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως αντιπολίτευση, να ξανάρθει το θέμα και να συζητηθεί με σοβαρότητα”.

Ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος δήλωσε ότι “στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Ζητάμε από την Περιφέρεια και τον Δήμο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όσον αφορά τη σωστή λειτουργία του Πολυλιμνίου”.

Γ.Σ.