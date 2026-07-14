Αποδεκτή προσφυγή για έργα αγροτικής οδοποιίας

Ειδικότερα όπως τονίζεται σε αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών είναι δυνατή η ένταξη τους στη Παρέμβαση Π3-73-1.2: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-202.

Τα έργα αυτά αφορούν «Βελτίωση αγροτικής οδού Κάναλος – Αγία Παρασκευή» για το οποίο σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ένταξη του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω πλήρωσης του συνόλου των κριτηρίων επιλεξιμότητας, η δε συνολική βαθμολογία της προτεινόμενης πράξης διαμορφώνεται από 65 σε 75 βαθμούς. Επίσης το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδού Ροντακίου – Βιολογικός Κυπαρισσίας, όπου η συνολική του βαθμολογία διαμορφώνεται σε 80.

Να θυμίσουμε ότι η μη αρχική του ένταξη είχε προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Σε χθεσινή του ενημέρωση ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης πέρα από την ανακοίνωση της ένταξης τους , σημειώνει: «Όσες απέλπιδες προσπάθειες κι αν κάνετε, κύριοι της αντιπολίτευσης (και ξέρετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι), δεν θα μπορέσετε να διαστρεβλώσετε την αλήθεια και να παραπλανήσετε τους πολίτες της Τριφυλίας.

Αφού, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που αφορά στην χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία, ξεπεράσατε και πάλι τα όρια.

Αλλά, όταν τα γραπτά μιλούν τα στόματα παύουν και ιδού λοιπόν, που το ίδιο το Διαύγεια σας διαψεύδει, αφού αποδεικνύεται ότι:

α) Η βελτίωση των αγροτικών οδών: Ροντάκι - Βιολογικός Κυπαρισσίας και Κάναλος - Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων, δεν έμεινε εκτός χρηματοδότησης αγροτικής οδοποιίας.

Κουράσατε πολύ και πολλούς, μιας και δεν το έχετε ακόμα εμπεδώσει (ούτε και πρόκειται, καθώς φαίνεται), ότι η δημοτική αρχή Λεβεντάκη, αφήνει πίσω της μονάχα έργα.

Και δεν χάνεται, ούτε πρόκειται να χαθεί κανένα έργο, από εμάς, κάτι που διακαώς θα επιθυμούσατε.

Θα σας συνιστούσα, να μάθετε να έχετε περισσότερη ψυχραιμία και υπομονή. Γιατί, τα καλύτερα έρχονται και οι εκπλήξεις συνεχίζονται!».

Κ.Μπ.