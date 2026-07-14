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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 20:03

Μνημόσυνο στην Καλαμάτα για πεσόντες στην Κύπρο

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Μνημόσυνο στην Καλαμάτα για πεσόντες στην Κύπρο

Navarino Agora

Μνημόσυνο για τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους που έπεσαν κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 π.μ., ο Δήμος Καλαμάτας, στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής.

Εν συνεχεία, ομιλία θα εκφωνήσει η Σοφία Νικολάου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Μεσσηνίας «Ο Πενταδάκτυλος».
Ακολούθως στις 10.30 π.μ., στο Ηρώον Πλατείας 23ης Μαρτίου, θα γίνει εκφώνηση των ονομάτων των Καλαματιανών πεσόντων - αγνοουμένων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ηρώων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.
Στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Κύπρο θα παραστεί εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, o Βουλευτής Λευκωσίας Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Κατηγορία Δήμοι
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