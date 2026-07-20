Δήμος Τριφυλίας: Κόντρα Παναγιωτοπούλου – Λεβεντάκη για το κόστος των συναυλιών

Σφοδρή αντιπαράθεση της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στον Δήμο Τριφυλίας Χάιδως Παναγιωτοπούλου με τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη με αφορμή τη δαπάνη, περίπου 150.000 ευρώ για 6 μουσικές εκδηλώσεις.

Η απόφαση μάλιστα για τη συγκεκριμένη δαπάνη πάρθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στην αρχική της ανακοίνωση η κ. Παναγιωτοπούλου σημειώνει: “«Άρτος και Θέαμα», με 150.000 ευρώ στον Δήμο Τριφυλίας – Πληρώνουμε Πανταζή αντί για καθαρό νερό, αντί για ασφαλές οδικό δίκτυο, αντί για προσπελάσιμους αγροτικούς δρόμους, αντί για αθλητικές υποδομές και αντί για λάμπες, που ποτέ δεν έχουν! Σας παραθέτω το πρόγραμμα των «πανηγυριών» των 150.000 ευρώ του Δήμου Τριφυλίας και η κρίση δική σας.

Δήμος Τριφυλίας, 17 Ιουλίου 2026.

Με διαδικασίες εξπρές και τη μορφή του κατεπείγοντος, η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας συνήλθε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση (Πρόσκληση ώρα 12.37 μμ και συνεδρίαση ώρα 13.00) και ενέκρινε το «ζωτικής σημασίας» κονδύλι των 150.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Ο σκοπός; Να γεμίσουν οι πλατείες των Φιλιατρών, της Κυπαρισσίας, των Γαργαλιάνων, του Κοπανακίου και της Άνω Πόλης με εγχώριους σταρ των νυχτερινών σχημάτων, όπως ο Λευτέρης Πανταζής, ο Πέτρος Ίμβριος , η Χριστίνα Μηλιού, ο Τριαντάφυλλος και άλλοι τέλος πάντων αστέρες, παλαιών εποχών.

Ενώ ο πρωτογενής τομέας της Τριφυλίας αργοπεθαίνει, οι κάτοικοι παλεύουν καθημερινά με τις τριτοκοσμικές υποδομές, οι πρόεδροι των κοινοτήτων απαξιώνονται καθώς ο ρόλος τους εκμηδενίζεται καθημερινά, η δημοτική αρχή, επιλέγει να επενδύσει το υστέρημα των δημοτών σε εφήμερα «πανηγύρια». Την ώρα που το οδικό δίκτυο και οι αγροτικοί δρόμοι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση –καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη την πρόσβαση των παραγωγών στα κτήματά τους– η διοίκηση του Δήμου προτιμά να στρώσει «κόκκινο χαλί» για τις πίστες!

Το πιο ανησυχητικό, όμως, αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Έως σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί από τον Δήμο Τριφυλίας ένα κονδύλιο της τάξεως των 60.000 ευρώ για μελέτη της αλλαγής του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης από αμίαντο της πόλης της Κυπαρισσίας και δεν έχει διεκδικηθεί χρηματοδότηση του έργου! Οι δεξαμενές ύδρευσης στις πόλεις και χωριά παραμένουν ακαθάριστες επί 7 χρόνια, αφήνοντας σοβαρά ερωτηματικά για την ποιότητα του νερού που φτάνει στα σπίτια μας, ενώ ο δημοτικός φωτισμός είναι μηδαμινός, βυθίζοντας ολόκληρες γειτονιές και χωριά στο σκοτάδι. Φαίνεται πως για τη δημοτική αρχή, το φως των προβολέων της σκηνής είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια των πολιτών!

Οι δημότες της Τριφυλίας δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και ακριβά σχήματα για να ξεχάσουν την καθημερινή εγκατάλειψη. Απαιτούν καθαρό νερό, ασφαλές οδικό δίκτυο και βασικές υποδομές. Το να ψηφίζονται 150.000 ευρώ με «έκτακτες» διαδικασίες για τραγουδιστές, όταν ο Δήμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αποτελεί πρόκληση για την κοινή λογική. Η Τριφυλία διψάει για έργα ουσίας – όχι για «βασιλιάδες της νύχτας”.

Υ.Γ : Άραγε αυτή η ποιοτική – εξαιρετική εκδήλωση του Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς γιατί εξαφανίστηκε φέτος από το πρόγραμμα».

Άμεση ήταν η απάντηση του κ. Λεβεντάκη προς την κ. Παναγιωτοπούλου στην οποία σημειώνει: “Στο πλαίσιο της διαρκούς και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσής της (τι πρωτότυπο, άλλωστε...), με τη δημοτική αρχή Τριφυλίας και με αφορμή το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του φετινού καλοκαιριού, η κ. Χάιδω Παναγιωτοπούλου, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, δημοσίευσε σχετικό δελτίο τύπου.

Ένα δελτίο τύπου, με το οποίο προσπαθεί όχι μόνο, όπως συνήθως κάνει, να βάλει κατά της δημοτικής αρχής και εμού προσωπικά, αλλά και να παραπλανήσει, με ψέματα και αβάσιμους ισχυρισμούς, τους πολίτες της Τριφυλίας.

Και με χαρακτηρισμούς, όπως «άρτος και θέαμα» «πανηγύρια» ή «εγχώριους σταρ», με ονομαστική μάλιστα αναφορά σε καλλιτέχνες που, απ' ότι φαίνεται, δεν είναι του γούστου της, να προσβάλει, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τον κόσμο, κατοίκους και επισκέπτες της Τριφυλίας, που δίνουν κάθε χρόνο το παρών σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Τώρα, πως γίνεται να την ενοχλούν τα «πανηγύρια» την κ. Παναγιωτοπούλου, όταν η ίδια δεν έχει αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι, που να μην παραβρεθεί, είναι όντως απορίας άξιον.

Και επειδή μάλλον βρίσκεται, εκτός τόπου και χρόνου η κ. Παναγιωτοπούλου, ας την πληροφορήσουμε, για όσα θα έπρεπε ήδη να γνωρίζει:

Τα κονδύλια για πολιτιστικές δράσεις, αφορούν αποκλειστικά και μόνο αυτές και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό ή έργο.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται και για την στήριξη των επαγγελματιών, σε μια περίοδο που το έχουν πραγματικά ανάγκη και που τα πολιτιστικά τέλη που πληρώνουν, οφείλουμε να γυρίζουν πίσω σε αυτούς.

Μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενισχύεται η τοπική οικονομία, η επισκεψιμότητα του τόπου μας και ο τουρισμός.

Κανένας Δήμος και ποτέ, δεν σταμάτησε την πολιτιστική του δραστηριότητα, με σκοπό την ψυχαγωγία των δημοτών και επισκεπτών και την στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, επειδή υπήρχαν άλλα προβλήματα.

Όσο για την Περιστεριά, που φυσικά ούτε και αυτό το γνωρίζει, στον αρχαιολογικό και περιβάλλοντα χώρο εκτελούνται μια σειρά εργασιών, με αποτέλεσμα καμία εκδήλωση να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί φέτος εκεί, γι' αυτό και η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έδωσε τη σχετική άδεια.

Εμείς συνεχίζουμε!

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ξεκινά η αντικατάσταση όλων των παλαιών λαμπτήρων, σε όλο τον Δήμο Τριφυλίας, με υπερσύγχρονα φώτα LED, με στόχο την ραγδαία μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως και πολλά ακόμα έργα, με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Και αυτό είναι, μάλλον, που δεν αντέχετε, κ. Παναγιωτοπούλου!

Και κάτι τελευταίο...

Αν δε σας καλύπτουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας και δεν παραβρεθείτε σε αυτές, ένα είναι σίγουρο. Δεν θα τους λείψετε!”.

Ακολούθησε ανταπάντηση από τη κ. Παναγιωτοπούλου στην οποία αναφέρει:

«Κύριε Λεβεντάκη, Η πολιτική απελπισία και η έλλειψη επιχειρημάτων κρύβονται πάντα πίσω από την ειρωνεία, τις προσωπικές επιθέσεις και τα θεσμικά ψεύδη! Ας βάλουμε, λοιπόν, τα πράγματα στη θέση τους, γιατί οι δημότες της Τριφυλίας έχουν και γνώση και κρίση.

Το μεγάλο σας ψέμα για τα κονδύλια:

Ισχυρίζεστε ότι τα χρήματα του πολιτισμού δεν μπορούν να πάνε αλλού. Ξεχνάτε να πείτε στους δημότες ότι τα 150.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες φιέστες δεν προέρχονται από κάποιο κλειστό κρατικό πρόγραμμα, αλλά από τα ίδια έσοδα του Δήμου μας. Από τα δικά τους χρήματα.

Εσείς επιλέξατε να τα ξοδέψετε σε εφήμερα θεάματα. Εσείς υπογράψατε. Αν είχατε την πολιτική βούληση, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν σήμερα να κλείνουν τις λακκούβες που καταστρέφουν τα αυτοκίνητα των δημοτών ή να διορθώνουν τα δίκτυα ύδρευσης. Η ιεράρχηση των αναγκών είναι δική σας υπογραφή.

Η παράδοση των χωριών μας δεν είναι "βιτρίνα":

Ναι, κ. Λεβεντάκη, τιμώ και θα συνεχίσω να τιμώ με την παρουσία μου κάθε παραδοσιακό πανηγύρι, κάθε τοπικό σύλλογο και κάθε χωριό της Τριφυλίας, ενώ εσείς είστε απών. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στηρίζω τους ντόπιους ανθρώπους, τους εγχώριους επαγγελματίες και την παράδοσή μας. Εσείς επιλέγετε να αδειάζετε το ταμείο του Δήμου για ακριβά "εισαγόμενα" σχήματα, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας και η καθημερινότητα των κατοίκων της Τιρφυλίας και ιδίως της περιφέρειας καταρρέουν.

Για την Περιστεριά:

Αντί να κρύβεστε πίσω από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να δικαιολογήσετε την απραξία σας, οφείλατε ως δημοτική αρχή να έχετε προνοήσει, να έχετε συνεργαστεί έγκαιρα και να έχετε εξασφαλίσει ότι το σπουδαιότερο μνημείο της Τριφυλίας δεν θα έμενε στο σκοτάδι και στην πολιτιστική απομόνωση.

Όσο για τις υποσχέσεις του Σεπτεμβρίου:

Οι δημότες ακούνε για "έργα που έρχονται" εδώ και χρόνια, αλλά ζουν στα σκοτάδια και στις υποσχέσεις. Όταν με το καλό γίνουν τα έργα, θα είμαστε εδώ να τα κρίνουμε. Μέχρι τότε, η καθημερινότητα σας διαψεύδει.

Για το κλίμα τοξικότητας που καλλιεργείτε:

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι κάθε φορά που ασκείται τεκμηριωμένη κριτική, η απάντηση της δημοτικής αρχής συνοδεύεται από έναν οργανωμένο κατήφορο ύβρεων, ειρωνείας και προσωπικών επιθέσεων από τους «συνήθεις υπόπτους», «γνωστούς και αγνώστους», κάτω από τις αναρτήσεις σας. Όταν λείπουν τα επιχειρήματα, επιστρατεύεται η λάσπη. Σας ενημερώνω ότι ούτε πτοούμαι ούτε πρόκειται να σιωπήσω. Η κοινωνία της Τριφυλίας έχει και μνήμη και κρίση, και αποστρέφεται αυτές τις πρακτικές

Και κάτι τελευταίο, κ. Λεβεντάκη, μιας και αναρωτηθήκατε αν θα λείψω από τις εκδηλώσεις σας:

Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, η δική μου υποχρέωση είναι να είμαι παρούσα, εκεί που υποφέρουν οι δημότες: στους κατεστραμμένους δρόμους, στα χωριά που ερημώνουν και δίπλα στους αγρότες μας.

Από τις δικές σας φιέστες των 150.000 ευρώ μπορεί να λείψω. Από τον έλεγχο της σπατάλης και τη διαφύλαξη των χρημάτων των Τριφύλιων, δεν θα λείψω ποτέ.

Συνεχίστε, λοιπόν, να «διασκεδάζετε» με τα χρήματα των άλλων. Η ώρα της πραγματικής λογοδοσίας πλησιάζει».

Κ.Μπ.