Σπάρτη: Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο

Συναυλία στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο θα δώσει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ., η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με μεγάλες επιτυχίες της, νεότερες δημιουργίες, αλλά και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική, μέσα από ιδιαίτερες διασκευές.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η «Επιμονή» του Κώστα Λειβαδά, το «Τα λέμε» των Gigi D’Alessio και Σάννυ Μπαλτζή, τα «Δεύτερα κλειδιά» των Γιώργου Καραδήμου και Σάννυ Μπαλτζή, καθώς και ο «Ταρίφας» του Σταμάτη Κραουνάκη. Ξεχωριστή θέση έχουν και οι διασκευές, όπως οι «Ακρογιαλιές δειλινά» του Βασίλη Τσιτσάνη, σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση με τους Imam Baildi, καθώς και το «Καμιά φορά» των Γιώργου Χατζηνάσιου και Μιχάλη Μπουρμπούλη, που πρωτοερμήνευσε η Μαρινέλλα. Την Ελεωνόρα Ζουγανέλη πλαισιώνουν οι μουσικοί Ευριπίδης Ζεμενίδης (ενορχηστρώσεις και κιθάρες), Δημήτρης Σαββαΐδης (μπουζούκι, ούτι και ακουστική κιθάρα), Αλέξανδρος Δημόπουλος (πλήκτρα), Βαχάν Γκαλστιάν (πνευστά), Γιώργος Πουλιάσης (τύμπανα), Χάρης Χαραλάμπους (μπάσο) και Τάσος Βαλκάνης (τρομπέτα). Στα φωνητικά συμμετέχουν η Ιωάννα Μόρφη και η Μαργαρίτα Παπαδημητρίου. Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος και Ζαχαρίας Σταμούλος. Φωτισμοί: Γιώργος Τσάβαλλος. Παραγωγή: Solar Productions Athens. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ.