Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας μέσω ΕΣΠΑ - Έναρξη προεγγραφών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση για το έτος 2025. Οι αλλοδαποί κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν νέο (από 1/6/2025) μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (eetaa.gr) με τη χρήση κωδικών taxisnet.

Σημειώνεται ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων, επικοινωνήστε με τις/τους διευθύντριες/διευθυντές των δομών σας κατά το πρωινό ωράριο (10 π.μ.-2 μ.μ.) ή με τα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: 2721360779 (1ο, 6ο, 16ο, 21ο, Λαιίκων, Αρφαρών, Θουρίας, Ασπροχώματος) και 2721360621 (8ο, 9ο, 14ο, Βέργας, Παραλίας).

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι προεγγραφές για το ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας. Οι προεγγραφές γίνονται καθημερινά τις ώρες 12 μ.μ.-8 μ.μ., στο τηλέφωνο 2721360100 και στο e-mail: kdapmea.kal@gmail.com. Απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης έτους 2025.

Το ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Καλαμάτας λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα υλοποίησης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Οι σκοποί του ΚΔΑΠμεΑ είναι: α) η δημιουργική απασχόληση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρία, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρία, γ) η στήριξη της οικογένειάς τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας, δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων, ενηλίκων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΔΑΠμεΑ είναι: α) Κοινωνική Υπηρεσία: Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελουμένων και των οικογενειών τους, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του ατόμου και της οικογένειας με διασύνδεση και παραπομπή σε Υπηρεσίες Πρόνοιας, Υγείας, Εκπαίδευσης και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο. β) Λογοθεραπεία: Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές, διαταραχές ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία), διαταραχές φωνής (δυσφωνία, αφωνία), διαταραχές γραπτού λόγου (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία), Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός, Δυσφασίες), Διαταραχές Ακοής – Όρασης. γ) Ψυχολογική Υποστήριξη: Ατομικές ή και ομαδικές παρεμβάσεις σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες (ψυχοσυναισθηματική ρύθμιση), ατομικές ή και ομαδικές παρεμβάσεις σε γονείς (συμβουλευτική). δ) Φυσικοθεραπεία: Εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, ανωμαλίες βάδισης, σπαστικότητα, σύνδρομο Down, Αυτισμός, μυϊκές δυστροφίες. ε) Ειδική Φυσική Αγωγή: Βελτίωση φυσικής κατάστασης, ψυχοκινητική εκγύμναση με κινήσεις γενικής κινητικότητας ,προσανατολισμός στον χώρο, ισορροπία, οπτικοκινητικός έλεγχος, μουσικοχορευτικές κινήσεις , κατάρτιση ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες αφορούν εικαστικά, κατασκευές, κουκλοθέατρο, επιτραπέζια παιχνίδια, ανάγνωση παραμυθιών, κοινωνικές δεξιότητες, αισθητηριακές δραστηριότητες, προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης (αυτοεξυπηρέτηση, προγράμματα τουαλέτας, ατομική και προσωπική υγιεινή), κεραμική, Ζαχαροπλαστική, Μουσική, Πληροφορική, Lego therapy.

Το ΚΔΑΠμεΑ λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Ιουλίου και εξυπηρετεί 50 ωφελούμενους με voucher. Η μετακίνηση των ωφελουμένων γίνεται με δυο αυτοκίνητα του Δήμου.

Οι ώρες λειτουργίας του ΚΔΑΠμεΑ είναι καθημερινά 1.30 μ.μ.-9.30 μ.μ. (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων Αργιών). Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 2721360100 & 2721360765.