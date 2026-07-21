Στη Βουλή ο δήμαρχος Καλαμάτας Θ. Βασιλόπουλος - Για τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής συμμετείχε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η συνεδρίαση αφορούσε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε τη θετική στάση του Δήμου Καλαμάτας απέναντι στην επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών που έχουν δρομολογηθεί στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως επεσήμανε, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει πλέον ξεπεράσει τον χαρακτήρα μιας τοπικής υποδομής και έχει εξελιχθεί σε βασική διεθνή πύλη εισόδου για τη Μεσσηνία και συνολικά την Πελοπόννησο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο αερολιμένας αποτελεί την πρώτη και την τελευταία εικόνα που αποκομίζουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια της περιοχής.

Αναφερόμενος στην αυξημένη επιβατική κίνηση των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη της Costa Navarino, ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε ότι οι δυνατότητες του αεροδρομίου έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

«Ήδη έχουμε καθυστερήσει», σχολίασε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση του αερολιμένα είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε επίσης στα έργα που προβλέπονται, μεταξύ των οποίων ο νέος αεροσταθμός, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, η ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα αεροδρόμιο αντάξιο της δυναμικής που έχει αποκτήσει η περιοχή, αλλά και του ονόματος του «Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου» που φέρει.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι για την τοπική κοινωνία η επιτυχία της επένδυσης δεν θα κριθεί μόνο από τα έργα που θα κατασκευαστούν, αλλά κυρίως από το αναπτυξιακό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την προσδοκία για περισσότερες διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για νέες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, μεγαλύτερη στήριξη της αγροδιατροφής και των εξαγωγών, προσέλκυση επενδύσεων και περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας της Πελοποννήσου.

«Ως Καλαματιανοί και ως Μεσσήνιοι περιμένουμε το αεροδρόμιο να λειτουργήσει ως πραγματικός αναπτυξιακός μοχλός για ολόκληρη την Πελοπόννησο», υπογράμμισε.

Ο κ. Βασιλόπουλος δήλωσε ακόμη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση της επένδυσης, τόσο ως θεσμικός συνομιλητής όσο και ως αξιόπιστος συνεργάτης.

Όπως εξήγησε, απαιτείται στενή συνεργασία των Δήμων με την Πολιτεία, την Περιφέρεια, τον παραχωρησιούχο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το έργο να προχωρήσει γρήγορα, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία.

«Οι μεγάλες επενδύσεις αποκτούν πραγματική αξία όταν αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων το 2016, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα δοκιμασμένο και επιτυχημένο μοντέλο.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη παραχώρηση είχε τότε εγκριθεί με ευρεία πολιτική συναίνεση και 252 θετικές ψήφους, καταλήγοντας ότι η νέα επένδυση είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την Καλαμάτα όσο και για ολόκληρη την Πελοπόννησο.