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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 14:45

Στον Θανάση Βασιλόπουλο το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

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Στον Θανάση Βασιλόπουλο το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Navarino Agora

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο κ. Βασιλόπουλος και η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας, Σοφία Μπομπόνη, παρουσία του αντιπροέδρου Ιωάννη Αδαμόπουλου, του ταμία Παναγιώτη Γιαννόπουλου και των μελών Αρετής Κορακοβούνη και Κωνσταντίνου Μανδηλάρη, συμφώνησαν να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Δήμου και Ε.Ε.Σ.

“Ο Δήμος με πράξεις στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας” τόνισε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο εθελοντικό έργο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση.

Κατηγορία Δήμοι
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