Στον Θανάση Βασιλόπουλο το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο κ. Βασιλόπουλος και η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας, Σοφία Μπομπόνη, παρουσία του αντιπροέδρου Ιωάννη Αδαμόπουλου, του ταμία Παναγιώτη Γιαννόπουλου και των μελών Αρετής Κορακοβούνη και Κωνσταντίνου Μανδηλάρη, συμφώνησαν να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Δήμου και Ε.Ε.Σ.
“Ο Δήμος με πράξεις στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας” τόνισε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο εθελοντικό έργο και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση.