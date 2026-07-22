Διαμαρτυρία για υδροδότηση σε Κιτριές και Καλλιανέικα - “Ηδη 15 μέρες χωρίς νερό!”

Τονίζει ότι είναι ήδη 15 μέρες (!) χωρίς νερό κι επισημαίνει πως με τη λύση που ετοιμάζουν, θα έχουν νερό τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ηλικιωμένοι άνθρωποι και ΑμεΑ.

Αναλυτικά, επικρίνοντας δριμύτατα τον Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και περιχώρων, ο κ. Λούζης σημειώνει:

“Μας ‘διαπιστώνει’ ο Σύνδεσμος Ύδρευσης ότι υπάρχει υπερκατανάλωση σε Βέργα και Μικρή Μαντίνεια και γι’ αυτό δε φτάνει το νερό στις Κιτριές! Ωραία, λοιπόν, πώς φτάνει το νερό στην Κοινότητα Αβίας, που είναι μετά από αυτές τις Κοινότητες (του Δήμου Καλαμάτας βεβαίως βεβαίως) που τα αντλιοστάσια τους είναι στο ίδιο ύψος με των Κιτριών και έτσι Μεγάλη Μαντίνεια, Κρίσκιος και Κουτιβέικα δεν έχουν κανένα πρόβλημα;;;

Επίσης, ‘διαβεβαιώνει’ ότι θα δώσει λύση, με την κατασκευή νέου μικρού αντλιοστασίου στις Κιτριές για να λύσει το πρόβλημα...Πότε θα ολοκληρωθεί κύριοι αυτό, το Σεπτέμβριο;;;

Ήδη μετράμε 15 μέρες χωρίς νερό και χωρίς ίχνος διορατικότητας, έρχεστε να μας πείτε ότι θα περάσουμε και τον Αύγουστο τα ίδια.

Έφυγαν κύριοι οι λίγοι επισκέπτες στα καταλύματα της περιοχής, οπότε μη βιάζεστε έχετε χρόνο… Το πρώτο κηδειόχαρτο από θάνατο ηλικιωμένου ή ΑμεΑ ανθρώπου, θα το στείλω στα γραφεία σας!!!

Ντροπή σας!!!”.