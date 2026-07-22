Αναστάτωση στη δημοτική αρχή Τριφυλίας: Ο Λεβεντάκης διέγραψε τον Γκρίτζαλη

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις της πλειοψηφίας του Δήμου Τριφυλίας στην οποία πλέον δεν ανήκει ο Θεόδωρος Γκρίτζαλης.

Με ανακοίνωση του ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η δημοτική του ομάδα κατόπιν ψηφοφορίας έθεσε εκτός τον κ. Γκρίτζαλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Σήμερα, την 22/7/2026, τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ.», κατόπιν πρόσκλησης του Επικεφαλής της παράταξης, συνήλθαν σε συνεδρίαση και, αφού συζήτησαν το θέμα της συμπεριφοράς και της στάσης του δημοτικού συμβούλου κ. Γκρίτζαλη Θεόδωρου, μέλους της παράταξης, διαπίστωσαν ότι:

• επανειλημμένα ενήργησε κατά παράβαση των συλλογικών αποφάσεων της παράταξης,

• με δημόσιες δηλώσεις και ενέργειές του έπληξε την ενότητα, την αξιοπιστία και τη συνοχή της δημοτικής ομάδας,

• δεν συνεργάστηκε με τα όργανα και τα μέλη της παράταξης, παρά τις σχετικές επισημάνσεις και συστάσεις,

• ενήργησε κατ’ επανάληψη κατά τρόπο ασύμβατο με τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις της παράταξης,

• είχε απρεπή συμπεριφορά κατ’ επανάληψη στο πρόσωπο του Δημάρχου.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία, η Δημοτική Παράταξη αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, τη διαγραφή του κ. Γκρίτζαλη Θεόδωρου από μέλος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝ.Ο.Δ.Ο.Σ.».

Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή του στη Δημοτική Παράταξη και δεν θίγει την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμαρχος Τριφυλίας

Γεώργιος Λεβεντάκης"